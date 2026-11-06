Deux nouveaux visages et plusieurs absents de marque : voici la liste de l'Angleterre



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Deviens fan de Italie! 183 De nombreuses sélections nationales dévoilent leur liste pour la prochaine trêve internationale. Découvrez ci-dessous plusieurs d’entre elles.



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