Deux nouveaux visages et plusieurs absents de marque : voici la liste de l'Angleterre

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Deux nouveaux visages et plusieurs absents de marque : voici la liste de l'Angleterre
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De nombreuses sélections nationales dévoilent leur liste pour la prochaine trêve internationale. Découvrez ci-dessous plusieurs d’entre elles.

Nicolas Baccus

Voici la liste de l'Angleterre pour la prochaine trêve internationale

L'Angleterre a dévoilé sa liste pour la prochaine trêve internationale.

Les Three Lions affronteront la Croatie (12 novembre) et l'Espagne (15 novembre) en Ligue des Nations.

Deux nouveaux visages font leur apparition dans le groupe de Thomas Tuchel : Jobe Bellingham (2005), le petit frère de Jude, et Josh King (2007), le jeune talent de Fulham. 

Ben White fait également son retour en sélection. En revanche, Cole Palmer, Phil Foden, Kobbie Mainoo et Nico O'Reilly n'ont pas été retenus.

Gardiens :
- Jordan Pickford (Everton)
- Jason Steele (Brighton)
- James Trafford (Leeds United)

Défenseurs :
- Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)
- Jarrad Branthwaite (Everton)
- Marc Guéhi (Manchester City)
- Lewis Hall (Newcastle United)
- Ezri Konsa (Arsenal)
- Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
- Djed Spence (Inter Milan)
- Ben White (Arsenal)

Milieux :
- Elliot Anderson (Manchester City)
- Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- James Garner (Everton)
- Josh King (Fulham)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Declan Rice (Arsenal)

Attaquants :
- Dominic Calvert-Lewin (Leeds United)
- Eberechi Eze (Arsenal)
- Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)
- Anthony Gordon (FC Barcelone)
- Harry Kane (Bayern Munich)
- Rio Ngumoha (Liverpool)
- Morgan Rogers (Chelsea)

Nicolas Baccus

La liste de la RD Congo

La République démocratique du Congo a dévoilé sa liste pour la prochaine trêve internationale. Les Léopards affronteront la Sierra Leone dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

Cédric Bakambu et Timothy Fayulu font leur retour en sélection.

La liste de la RD Congo

Gardiens :
- Matthieu Epolo (Standard de Liège)
- Dimitry Bertaud (Forge)
- Timothy Fayulu (FC Sion)

Défenseurs :
- Gédéon Kalulu (Aris)
- Axel Tuanzebe (AJ Auxerre)
- Kevin Pedro (Saint-Étienne)
- Joris Kayembe (Genk)
- Steve Kapuadi (Widzew Łódź)
- Arthur Masuaku (Konyaspor)
- Jordy Makengo (Fribourg)
- Chancel Mbemba (Al-D iriyah)
- Willy Kambwala (Como)

Milieux :
- Noah Sadiki (Sunderland)
- Samuel Moutoussamy (Atromitos)
- Noah Mbamba (FC Lorient)
- Edo Kayembe (Watford)
- Ngal'ayel Mukau (Lille)
- Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig)

Attaquants :
- Cédric Bakambu (San Diego)
- Yoane Wissa (Newcastle United)
- Simon Banza (PAOK)
- Fiston Mayele (Al Ahli Tripoli)
- Meschack Elia (Alanyaspor)
- Junior Kadi le (RC Lens)
- Nathanaël Mbuku (Saint-Trond)
- Brian Cipenga (Almería)

Après une entame hésitante face aux Diables Rouges, l'Italie mouture Roberto Mancini a pris ses marques et est désormais devant la Belgique au classement dans cette Nations League. Mais le sélectionneur de la Squadra Azzurra a tout de même encore une fois fait appel à un groupe très élargi.

Le 15 novembre prochain, l'Italie se rendra au Stade Roi Baudouin avec un objectif clair : défendre sa place au classement en Nations League.

La Squadra Azzurra est actuellement 2e du groupe, et recevra la France le 12 novembre ; elle pourrait donc se retrouver dans une position la forçant à venir chercher un résultat en Belgique.

Et si on se souvient du match très compliqué de l'Italie à domicile face aux Diables pour les premières de Van Bommel et Mancini, la Squadra Azzurra a ensuite repris les choses en main avec un bon partage acquis en France, et deux victoires face à la Turquie.

Plusieurs nouveaux venus avec l'Italie

Pour ces deux derniers matchs de Nations League, Mancini a encore une fois fait appel à un groupe élargi. Il a en effet décidé de reprendre 31 joueurs. Il y a plusieurs grandes premières dans le groupe, notamment le jeune Alphadjo Cissé, âgé de 20 ans et auteur de 4 buts avec l'AC Milan cette saison.

Mattia Liberali (19 ans) et Ricardo Cassano (17 ans), qui évoluent dans l'équipe "frisson" du moment, Côme, ainsi que Simone Lontani, 18 ans et qui compte 3 buts en 10 matches avec Parme, vont eux aussi faire leurs grands débuts avec l'Italie.

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