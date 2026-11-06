"Dites-le honnêtement" : Mats Rits tacle Renard et Borguet après son départ d'Anderlecht

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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"Dites-le honnêtement" : Mats Rits tacle Renard et Borguet après son départ d'Anderlecht
Photo: © photonews

Mats Rits a quitté Anderlecht avec un sentiment amer. Le milieu de terrain a appris l'été dernier qu'il pouvait chercher un autre club, mais c'est la manière dont cela s'est produit qui le dérange.

"Oui, clairement. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à répondre", a répondu Rits lorsqu'on lui a demandé sur DAZN s'il se sentait trompé. Il affirme s'être rendu à deux reprises auprès de la direction du club afin d'obtenir des réponses sur son avenir.

Un autre message que prévu

"Ils ont répondu que si tu veux jouer chaque match, tu peux chercher ailleurs. Mais pour nous, tu ne dois pas partir", raconte Rits au sujet de ces discussions. Début septembre, il a appris qu'il n'entrait plus dans les plans. Une explication qui, selon le milieu de terrain, ne correspondait pas à ce qui lui avait été dit.

Selon Rits, Olivier Renard et Tim Borguet ne lui ont pas donné d'explication convenable. Il a pu leur faire part de ce qu'il ressentait face à cette décision. "Je l'ai évoqué à ce moment-là. Nous en avons brièvement parlé. C'était décidé, donc c'était comme ça".

Un manque d'honnêteté ?

Rits explique qu'il aurait pu comprendre une décision sportive. Selon lui, un club peut indiquer qu'un joueur ne correspond plus au profil recherché, que son âge entre en ligne de compte ou qu'un autre type de footballeur est nécessaire.

Lire aussi… Un plan "anti-Carlos Forbs" pour Anderlecht à Bruges ? "Et tous les autres Forbs de leur équipe !"

"J'aurais pu me mettre à la place des personnes de l'autre côté de la table. Si un club ou un directeur sportif dit que tu ne corresponds plus au projet, ça peut arriver. Cela fait partie du football." La communication à ce sujet n'a, selon lui, pas été honnête. "Si nous communiquons ouvertement à ce sujet... Je l'ai dit lors de ces discussions. Dites-le honnêtement. Si je veux partir ou ne pas partir, c'est mon choix."

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