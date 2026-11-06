"En tant que père, c'est dommage, mais..." : Mark van Bommel réagit à la victoire de Bruges face au PSV

Mark van Bommel avait évidemment un œil attentif sur la rencontre entre le PSV et le Club de Bruges ce mercredi en Ligue des champions. Le technicien néerlandais s'est exprimé en conférence de presse à propos de ce match.

Le Club de Bruges s'est imposé sur le score de 1-2 face au PSV au Philips Stadion. Les Blauw en Zwart ont souffert, mais sont parvenus à prendre trois points très importants. Yann Sommer a notamment été l'auteur d'une très solide prestation.

Mais Mark van Bommel devait certainement être principalement attentif à la performance d'un homme... son fils. En effet, Ruben van Bommel était titulaire avec les Néerlandais.

Ruben van Bommel face à Kyriani Sabbe

L'ailier gauche ne s'est cependant pas montré décisif. "Il jouait directement face à Kyriani Sabbe", a expliqué Mark van Bommel en conférence de presse.

"J'ai également pu leur parler un peu après le match. En tant que père, c'est évidemment dommage, mais c'est comme ça."

Mark van Bommel heureux pour Bruges

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Malgré la défaite du PSV et donc de son fils, il est heureux pour Bruges : "Le score aurait aussi pu être de 4-4, mais encore une fois : je suis heureux que les joueurs de Bruges soient en bonne forme physique."