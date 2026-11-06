Hein Vanhaezebrouck avait vu juste : Van Bommel sélectionne l'attaquant qu'il réclamait depuis des années

Hugo Cuypers (29 ans) est Diable Rouge. L'attaquant du CF Monterrey, au Mexique, a été appelé pour la première fois en équipe nationale par Mark van Bommel. Une sélection qui n'étonne pas Hein Vanhaezebrouck, qui réclamait sa convocation depuis plusieurs années.

Hein Vanhaezebrouck avait perçu le potentiel d'Hugo Cuypers lorsque ce dernier évoluait en Belgique. Même après son départ pour le Chicago Fire en janvier 2024, l'attaquant restait, aux yeux de Vanhaezebrouck, un candidat crédible pour les Diables Rouges. Selon l'ancien entraîneur de La Gantoise, Cuypers avait des qualités qui pouvaient se révéler utiles en équipe nationale.

Hein Vanhaezebrouck était convaincu

Au moment d'évoquer la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde, Vanhaezebrouck avait donné son avis sur Cuypers. "Cuypers peut jouer dans différents systèmes. Ce garçon donne tout, même lorsque Lukaku est sur le terrain. Mettez Cuypers à ses côtés et vous savez qu'il travaillera très dur pour Lukaku. Il mettra la pression, récupérera des ballons. Lukaku appréciera", expliquait-il dans Het Nieuwsblad.

L'analyste n'a pas que souligné son travail sur le terrain, mais aussi son efficacité devant le but. "Un joueur comme Hugo Cuypers marque deux buts sur quatre occasions", affirmait-il. Vanhaezebrouck avait tenu ce discours à plusieurs reprises, mais Cuypers avait dû attendre jusqu'à présent pour être appelé avec les Diables Rouges.

Le remplaçant de Lukaku ?

Van Bommel lui a trouvé une place. Le sélectionneur a tenu compte des besoins de son groupe. Lukaku n'est plus qu'à un carton jaune d'une suspension et, en cas de nouvel avertissement contre la Turquie, il manquerait le match face à l'Italie. Van Bommel souhaitait disposer d'un attaquant de plus.

"Cuypers marque des buts partout. L'ensemble du package est important. Je veux le voir pendant une semaine complète", a expliqué le sélectionneur. Loïs Openda n'est pas disponible à cause d'une fracture du péroné. Matias Fernandez-Pardo n'a pas encore de rythme après sa longue période de maladie. Charles De Ketelaere est un autre concurrent pour Lukaku.





Après son passage au Chicago Fire, où il a dû céder sa place à l'arrivée de Robert Lewandowski, il a trouvé un nouveau défi au CF Monterrey. Lors de l'Apertura de Liga MX, il a inscrit six buts en treize matches de championnat.