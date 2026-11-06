Hugo Cuypers profite de la situation de Romelu Lukaku pour être sélectionné pour la première fois ?

Hugo Cuypers est l'une des surprises de la liste de Mark van Bommel pour la prochaine trêve internationale. Le sélectionneur des Diables Rouges a expliqué les raisons de cette première convocation, mais également l'absence de Matías Fernandez-Pardo.

Le nom d'Hugo Cuypers n'est pas apparu par hasard. Mark van Bommel et son staff suivent l'ancien attaquant de La Gantoise depuis un certain temps. "Nous suivons de nombreux joueurs en attaque, notamment Stassin et Bassette. Hugo est dans notre viseur depuis un certain temps."

Romelu Lukaku sous la menace d'une suspension

La situation de Romelu Lukaku a également joué un rôle dans cette décision : "Nous avons regardé beaucoup de ses matchs. De plus, Romelu Lukaku est à un carton jaune d'une suspension. S'il reçoit un avertissement contre la Turquie, nous ne pourrons pas compter sur lui face à l'Italie. C'est pourquoi nous avons décidé de sélectionner un attaquant supplémentaire."

Malgré la distance, Mark van Bommel assure avoir suivi les prestations d'Hugo Cuypers : "Nous pouvons regarder tous les matchs. Il y a évidemment le décalage horaire et nous ne nous sommes pas rendus aux États-Unis ou au Mexique, mais nous pouvons suivre ses rencontres."

"Il marque des buts partout où il passe. Je le connais également de son passage à La Gantoise, lorsque j'étais entraîneur de l'Antwerp", a ajouté le sélectionneur.

Une occasion de convaincre Mark van Bommel

Le profil d'Hugo Cuypers semble correspondre aux attentes du technicien néerlandais, même si ce n'est pas le seul élément qui a motivé sa sélection : "Son style de jeu correspond à la manière dont je souhaite faire jouer les Diables Rouges, mais ce n'est pas ce qui a fait pencher la balance. Je souhaite simplement pouvoir l'observer pendant une semaine complète."



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"Ce n'est pas facile de venir du Mexique jusqu'ici, mais nous avons étudié tous les profils et pris notre décision sur cette base", a conclu Mark van Bommel.

Pourquoi Matías Fernandez-Pardo est-il absent ?

Le sélectionneur a également évoqué l'absence de Matías Fernandez-Pardo, qui n'a pas été retenu pour cette trêve internationale : "Il a été malade pendant plusieurs semaines et ne s'est entraîné que deux fois depuis le 17 octobre. Il ne se sent pas encore totalement bien, c'est pourquoi nous avons décidé de ne pas le sélectionner cette fois-ci."