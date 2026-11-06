"Il a pris sa décision et je ne peux rien y changer" : un Diable Rouge a refusé d'être sélectionné
Photo: © Photonews
Koni De Winter ne figure pas dans la deuxième liste de Mark van Bommel. Mais ce n'est pas un choix du sélectionneur néerlandais. C'est le défenseur de l'AC Milan lui-même qui a renoncé à sa sélection.
Mark van Bommel a choisi de retenir Josué Kongolo à sa place. "Josué a été appelé parce que Koni De Winter ne se sentait pas à l'aise avec sa situation et a décidé de ne pas venir", a-t-il expliqué à propos du Diable Rouge qui vient de devenir papa.
"Nous avons également envisagé Spileers et Smets, mais notre choix s'est finalement porté sur Kongolo", a ajouté Mark van Bommel en conférence de presse ce vendredi.
Une décision prise par Koni De Winter
Une décision clairement prise par le joueur, comme l'a expliqué le sélectionneur : "C'est lui qui a pris cette décision. J'ai discuté avec lui et je lui ai expliqué la situation, en tant qu'entraîneur, ancien joueur et père. Au final, il a pris sa décision et je ne peux rien y changer."
"Ce n'est pas parce qu'il n'a pas joué la dernière fois. Il faut accepter sa décision, mais elle aura des conséquences à plus long terme. Il a 24 ans, donc il prend cette décision assez tôt dans sa carrière..."
Concernant Josué Kongolo, Mark van Bommel le voit comme un profil prometteur : "C'est assurément un joueur intéressant pour l'avenir. Il peut évoluer à plusieurs postes, ce qui est intéressant."
Félicitations à Koni De Winter devenu papa 👶👼❤️🖤 https://t.co/nXMEUWOeCB— ZELDA MILANISTA ❤️🖤 (@ZeldaMilanista) November 4, 2026
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot