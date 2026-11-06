"Il a pris sa décision et je ne peux rien y changer" : un Diable Rouge a refusé d'être sélectionné

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Il a pris sa décision et je ne peux rien y changer" : un Diable Rouge a refusé d'être sélectionné
Photo: © Photonews
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Koni De Winter ne figure pas dans la deuxième liste de Mark van Bommel. Mais ce n'est pas un choix du sélectionneur néerlandais. C'est le défenseur de l'AC Milan lui-même qui a renoncé à sa sélection.

Mark van Bommel a choisi de retenir Josué Kongolo à sa place. "Josué a été appelé parce que Koni De Winter ne se sentait pas à l'aise avec sa situation et a décidé de ne pas venir", a-t-il expliqué à propos du Diable Rouge qui vient de devenir papa.

"Nous avons également envisagé Spileers et Smets, mais notre choix s'est finalement porté sur Kongolo", a ajouté Mark van Bommel en conférence de presse ce vendredi.

Une décision prise par Koni De Winter

Une décision clairement prise par le joueur, comme l'a expliqué le sélectionneur : "C'est lui qui a pris cette décision. J'ai discuté avec lui et je lui ai expliqué la situation, en tant qu'entraîneur, ancien joueur et père. Au final, il a pris sa décision et je ne peux rien y changer."

"Ce n'est pas parce qu'il n'a pas joué la dernière fois. Il faut accepter sa décision, mais elle aura des conséquences à plus long terme. Il a 24 ans, donc il prend cette décision assez tôt dans sa carrière..."

Concernant Josué Kongolo, Mark van Bommel le voit comme un profil prometteur : "C'est assurément un joueur intéressant pour l'avenir. Il peut évoluer à plusieurs postes, ce qui est intéressant."

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