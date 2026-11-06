Josué Kongolo a failli manquer l'appel de Mark van Bommel : "Normalement, je ne réponds pas..."

Josué Kongolo a été sélectionné pour la première fois avec les Diables Rouges ce vendredi. Un rêve devenu réalité pour le jeune talent du KRC Genk de 20 ans, qui a réagi à sa première convocation.

À son jeune âge, Josué Kongolo est déjà un cadre du KRC Genk. Son bon début de saison avec les Limbourgeois n'est pas passé inaperçu auprès de Mark van Bommel, qui a choisi de le sélectionner pour la trêve de novembre. Un choix qui fait suite à la décision de Koni De Winter de ne pas rejoindre les Diables Rouges, lui qui vient de devenir papa.

Un rêve d'enfant qui se réalise

Le joueur du KRC Genk s'est évidemment montré ravi : "Je suis incroyablement heureux. C'est un rêve qui se réalise, un rêve d'enfant. C'est une sensation extraordinaire."

"Mon téléphone a explosé. J'ai reçu énormément de messages. Mes coéquipiers étaient également très enthousiastes lorsqu'ils ont appris la nouvelle", a-t-il poursuivi selon Het Laatste Nieuws.

Un appel inattendu de Mark van Bommel

Josué Kongolo a ensuite expliqué comment il a appris sa sélection : "Quand nous sommes arrivés au club ce matin, Lucca Brughmans m'a dit que j'allais être sélectionné. Un peu plus tard, je me préparais pour l'entraînement avec quelques coéquipiers lorsque Van Bommel m'a appelé."

"Je n'avais pas son numéro enregistré dans mon téléphone et, normalement, je ne réponds pas aux numéros inconnus. Mais il m'a envoyé un message pour me dire que c'était lui."



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Il n'arrive pas à y croire : "Je l'ai directement rappelé. Au début, je pensais qu'il allait simplement me dire qu'ils me suivaient, mais il m'a annoncé que j'étais déjà sélectionné. C'est une sensation extraordinaire."