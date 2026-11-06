Kevin De Bruyne ciblé par de vives critiques à Naples : "Il se sent supérieur et ne se bat pas"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Kevin De Bruyne ciblé par de vives critiques à Naples : "Il se sent supérieur et ne se bat pas"
Photo: © Photonews

Kevin De Bruyne s’est soudainement retrouvé au cœur de la tempête à Naples. Après la lourde défaite européenne contre Porto, Matteo Politano a formulé des critiques remarquées concernant la mentalité au sein de l’équipe. Selon l’ancien attaquant Paolo Di Canio, l’Italien visait peut-être un coéquipier bien précis : notre compatriote Kevin De Bruyne.

Après la défaite, Matteo Politano a laissé entendre que ce sont toujours les mêmes joueurs qui assument leurs responsabilités et se présentent devant les caméras lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous. Pour Paolo Di Canio, cette déclaration n'avait rien d'anodin et ne visait pas simplement le groupe dans son ensemble. Sur le plateau de Sky Sport, l'ancien attaquant a même avancé un nom : celui de Kevin De Bruyne.

Di Canio cite explicitement le nom de De Bruyne

"Je suis convaincu qu'il s'adressait directement à quelqu'un", a analysé Di Canio. Selon lui, Politano ne visait ni Scott McTominay ni Rasmus Højlund, qui, à ses yeux, donnent tout pour l'équipe. "Peut-être t'adresses-tu à quelqu'un dont tu estimes qu'il ne se comporte pas correctement et qui se sent supérieur à l'environnement dans lequel il est arrivé."

L'analyste italien a ensuite clairement désigné le Diable Rouge comme le possible destinataire de ces critiques. "J'ai un nom : De Bruyne. Peut-être qu'ils le démentiront, mais c'est le nom qui me vient à l'esprit." Il s'agit toutefois de l'interprétation personnelle de Di Canio, et non d'une confirmation que Politano visait réellement le milieu de terrain belge.

"Les autres se donnent à fond, pas KDB"

Di Canio n'a d'ailleurs pas caché ses réserves concernant l'attitude qu'il prête à De Bruyne. "Les autres se donnent tous à fond, s'investissent et ne rendent la vie difficile à personne. KDB ne le fait pas."

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Ces déclarations interviennent dans un contexte particulièrement délicat pour Naples. La lourde défaite contre Porto a ravivé les interrogations sur la forme de l'équipe et l'ambiance au sein du vestiaire. Arrivé en Italie avec de grandes attentes, Kevin De Bruyne se retrouve désormais au cœur des critiques.

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