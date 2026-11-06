La Belgique frappe fort au coefficient UEFA, mais son principal concurrent fait encore mieux

Grâce à trois victoires et deux partages, la Belgique signe la deuxième meilleure performance de la semaine au coefficient. Pas de chance : le Portugal, principal concurrent pour la sixième place, fait encore mieux et accroît donc légèrement son avance. Les Pays-Bas, en revanche, sont de plus en plus loin dans le rétroviseur.

Une fois encore, la Belgique a réalisé une très belle semaine au coefficient UEFA. Nos clubs ont engrangé, au total, 8.000 points qui, divisés par les cinq équipes engagées, donnent 1.600 point pour cette semaine, dont 1.200 pour ce seul jeudi soir.

Tout cela grâce aux victoires du Club de Bruges, du Sporting d'Anderlecht et de l'Union Saint-Gilloise et aux partages de La Gantoise et Saint-Trond en Conference League.

Le bilan n'est donc techniquement pas parfait, mais la Belgique a accompli la deuxième meilleure performance de la semaine, derrière... son grand concurrent, le Portugal, qui a emmagasiné quatre victoires et un partage, pour un total de 1.800 points.

🇵🇹 Portugal with an amazing +1.800 pts added this week (4-1-0)! 🇧🇪 Belgium follows with +1.600 after 3-2-0! 🇨🇭 Switzerland with a maximum +1.000! https://t.co/IFRcjL2KKM — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 5, 2026

Le Portugal résiste à la Belgique

Dans le classement prenant uniquement cette saison 2026-2027 en compte, la Belgique pointe à la troisième place, derrière l'Angleterre et le Portugal. Finir dans le Top 2, ce qui parait difficilement pensable, offrirait un ticket supplémentaire pour la prochaine Ligue des Champions.



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Mais au classement des cinq dernières années, la Belgique conserve sa septième place avec un retard d'environ 5.000 points sur le Portugal, qui ne faiblit pas. Les Pays-Bas, eux, perdent du terrain et se retrouvent désormais relégués à près de huit longueurs de nos compatriotes.

Cette année encore, les bonus de qualification attribués après la phase de ligue seront déterminants pour la suite. Il faudra voir si Torreense se qualifie en Europa League, si Porto atteint le Top 24 en Ligue des Champions et si cinq clubs de notre Jupiler Pro League passeront bien l'hiver européen.