La surprise de van Bommel : qui est Kongolo, l'un des grands gagnants de la liste des Diables ?

Josué Kongolo a été appelé pour la première fois avec les Diables Rouges. Le défenseur de Genk remplace Koni De Winter, absent pour ce dernier rassemblement de l'année.

Josué Kongolo va découvrir les Diables Rouges. Mark van Bommel a retenu le défenseur du KRC Genk pour les rencontres contre la Turquie et l'Italie en Ligue des Nations. À quelques mois de l'Euro Espoirs, le jeune joueur franchit une nouvelle étape dans sa carrière.

Sa convocation fait suite au retrait de Koni De Winter. Pas satisfait de son temps de jeu en sélection et récemment devenu papa, le défenseur a préféré ne pas rejoindre le groupe. Van Bommel s'est tourné vers Kongolo, un joueur qu'il connaît à travers les équipes de jeunes belges.

Un défenseur qui a commencé en attaque

Formé à Genk depuis ses dix ans, Kongolo a connu plusieurs postes avant de s'installer en défense centrale. Il jouait attaquant durant ses premières années au club. Il a ensuite évolué sur les deux côtés de la défense.

Estimé à sept millions d'euros par Transfermarkt, le défenseur a aussi la nationalité congolaise. Il a toujours porté les couleurs belges avec les jeunes. Avec cette première convocation chez les Diables, Kongolo aura l'occasion de se montrer au plus haut niveau international.

Des clubs le suivent déjà

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Genk a prolongé son contrat jusqu'en 2030. Selon Het Laatste Nieuws, plusieurs clubs étrangers, notamment allemands, suivraient de près ses prestations.