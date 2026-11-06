La surprise du chef en attaque : Zidane dévoile sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France

Zinédine Zidane a dévoilé sa liste pour les matchs contre l'Italie et la Turquie. Pablo Pagis est appelé pour la première fois avec les Bleus.

Pablo Pagis est l'un des grands gagnants de la nouvelle liste de Zinédine Zidane. L'attaquant découvre l'équipe de France à l'occasion du dernier rassemblement de l'année. Un choix inattendu du sélectionneur, qui profite de cette fenêtre internationale pour donner sa chance à de nouveaux visages.

Un déplacement puis un match à domicile

Les Bleus ont un programme chargé devant eux. Ils affronteront l'Italie le 12 novembre, avant de retrouver la Turquie trois jours plus tard. Avec un seul point à prendre pour rejoindre les quarts de finale de la Ligue des Nations, les Français ont leur destin entre les mains.

Une longue liste d'absents

Zidane devra se passer de plusieurs joueurs importants. Ousmane Dembélé, William Saliba, Jules Koundé, Manu Koné, Maxence Lacroix et Estéban Lepaul sont blessés.

Ces absences ouvrent la porte à quelques joueurs moins habitués aux rassemblements. Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha et Andy Diouf ont été retenus, tout comme Malo Gusto. Aurélien Tchouameni retrouve sa place et Marcus Thuram revient renforcer une attaque où figurent Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Désiré Doué et Michael Olise.



Pour sa deuxième liste à la tête des Bleus, Zidane mélange expérience et fraîcheur. Mike Maignan, Eduardo Camavinga ou Adrien Rabiot restent des repères importants dans ce groupe de 23 joueurs.