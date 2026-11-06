La tension monte entre le Club NXT et les RSCA Futures : les joueurs du noyau A ont tout à prouver

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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La tension monte entre le Club NXT et les RSCA Futures : les joueurs du noyau A ont tout à prouver
Photo: © photonews

Il y aura bien plus que du prestige en jeu samedi lors du duel entre le Club NXT et les RSCA Futures en Challenger Pro League. Après avoir décroché leur première victoire de la saison, les jeunes Anderlechtois veulent confirmer. Les Brugeois ont perdu leur statut de meilleure équipe U23 du championnat et comptent le récupérer au plus vite.

Les Futures se sont imposés 1-0 face à Lierse et ont quadruplé leur total de points, passant d'un à quatre. Ils restent derniers, mais reviennent à un point du Club Liège. L'écart avec la première place assurant le maintien est de quatre unités. Du côté du Club NXT aussi, la situation n'est pas tout à fait celle espérée.

Le Club NXT sent le souffle chaud de ses concurrents

Après sa défaite 3-4 contre le Sporting Hasselt, le Club NXT n'est plus la meilleure équipe de jeunes de la série. Le Jong Gent compte deux points de plus. Sous les ordres de l'entraîneur Piet Cremers, les Blauw en Zwart font mieux que la saison dernière avec deux victoires, trois matches nuls et trois défaites, mais le niveau d'il y a quelques années n'est pas atteint.

Il reste du travail sur le plan défensif. Le Club NXT a encaissé dix-sept buts, autant que les RSCA Futures. Seul le Club Liège fait pire avec 22 buts encaissés. Les Brugeois ont perdu des points à plusieurs reprises en fin de match, comme la semaine dernière contre le Sporting Hasselt et auparavant face à Eupen.

Les jeunes talents et les joueurs écartés ne font pas la différence

Dans les deux équipes, la disponibilité des joueurs du noyau A joue un rôle important. Face à Hasselt, le Club NXT a pu compter sur les renforts de Vanden Driessche, Coulibaly, Okon, Tsawa, Koren et Vasovic. Mais même leur présence n'a pas suffi à éviter la défaite. Les changements d'effectif d'une semaine à l'autre compliquent la mise en place d'automatismes.

Lire aussi… Un plan "anti-Carlos Forbs" pour Anderlecht à Bruges ? "Et tous les autres Forbs de leur équipe !"
À Anderlecht, Karim Mokeddem espère pouvoir compter sur plus de renforts de l'équipe première. Face au Lierse, il a retrouvé plusieurs joueurs de la génération 2009, absents depuis la grosse défaite contre Lokeren. Noa Ojea et Joshua Nga Kana étaient titulaires. Noah Kalonji est entré en jeu. Mais c'est Kylian Liema Olinga qui a fait la différence. À 17 ans, il a inscrit l'unique but de la rencontre pour ses débuts avec les professionnels.

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