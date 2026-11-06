L'Antwerp au top, c'est fini ? "Vermeeren a pourtant vu comment s'y prendre"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'Antwerp au top, c'est fini ? "Vermeeren a pourtant vu comment s'y prendre"
Photo: © Photonews
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Ritchie De Laet retrouve toujours certains marqueurs de l'ADN de l'Antwerp dans l'équipe actuelle, mais il lui manque malgré tout quelque chose lorsqu'il observe les prestations de son ancien club. L'ancien défenseur comprend les principes de jeu et constate que les consignes de l'entraîneur sont bien mises en application sur le terrain. Il estime néanmoins que l'équipe gagnerait à faire preuve de plus de tranchant.

Ritchie De Laet aimerait retrouver davantage de hargne et d'émotion, ainsi que ces moments où l'Antwerp parvient à nouveau à intimider ses adversaires. "Je comprends l'idée du coach. Je vois bien le pressing haut, évidemment. L'école Red Bull, tout ce que vous voulez", explique-t-il dans un entretien avec DAZN.

Il lui manque toutefois parfois une certaine intensité émotionnelle lorsqu'il regarde jouer son ancien club. "La seule chose qui me manque un peu, c'est de voir parfois quelqu'un s'emporter. Ou se retrouver tête contre tête avec un adversaire. Ou avoir une petite altercation avec l'arbitre."

"Aujourd'hui, on pense pouvoir prendre trois points contre l'Antwerp"

De Laet ne prétend pas pour autant que l'ADN de l'Antwerp a disparu. Ce serait totalement faux à ses yeux. Il estime simplement que l'équipe pourrait montrer davantage les dents. "J'étais ce genre de joueur, parfois au grand dam de beaucoup de gens. Mais j'en avais aussi besoin pour rester concentré."

Pour l'ancien défenseur, il ne s'agit pas de faire preuve d'agressivité gratuitement, mais de retrouver cette aura qui caractérisait autrefois l'Antwerp. Les adversaires savaient qu'une après-midi ou une soirée difficile les attendait au Bosuil. Un sentiment qui, selon lui, s'est quelque peu estompé.

"Il faut à nouveau faire un peu peur aux équipes. Aujourd'hui, je pense que tu peux venir au Bosuil en te disant : on a une chance de prendre trois points", regrette-t-il. "Il y a trois, quatre ou cinq ans, je ne pense pas que toutes les équipes voyaient les choses ainsi."

De Laet regrette l'absence d'un joueur capable de réveiller le groupe

L'ancien défenseur s'attarde également sur certaines individualités. Il cite notamment Alvaro Cortes qui, selon lui, incarne encore une partie de cette ancienne mentalité anversoise à travers ses interventions musclées. "Quand il fait un tacle, je me dis : c'est le genre de tacle que j'aurais fait."

Mais De Laet regrette aussi l'absence d'un autre type de personnalité sur le terrain. Il pense notamment à Arthur Vermeeren, qui savait comment pousser ses coéquipiers à réagir. "C'est peut-être un tout petit peu Arthur qui me manque. Quelqu'un qui, il y a cinq ans, a vu comment tous les joueurs autour de lui devaient s'y prendre. Quelqu'un qui fait un tacle ou qui pointe quelqu'un du doigt. Juste pour réveiller tout le monde un instant."

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