Le mauvais choix de club ? Un Diable Rouge dans le dur en Premier League

La pression monte sur Matthias Jaissle après plusieurs mauvais résultats à Newcastle. Arrivé cet été, Matias Fernandez-Pardo doit lui aussi faire face aux difficultés du club.

L'arrivée de Matthias Jaissle devait ouvrir un nouveau chapitre à Newcastle. Trois mois plus tard, l'entraîneur allemand fait face à de nombreuses critiques. Les Magpies occupent la treizième place de Premier League et les résultats inquiètent. Matias Fernandez-Pardo, recruté cet été, découvre un club en difficulté. Blessé, le Diable Rouge manque le rassemblement de la Belgique.

Newcastle n'a remporté que trois rencontres en championnat et son élimination en League Cup a accentué la frustration des supporters. Ces derniers reprochent à Jaissle de ne pas proposer un football suffisamment offensif.

Des recrues pas au niveau

Les grosses dépenses du mercato n'ont pas apporté les résultats espérés. Plusieurs jeunes recrues, dont certaines ont coûté plusieurs dizaines de millions d'euros (Pardo 60M), doivent patienter sur le banc. L'entraîneur préfère s'appuyer sur des joueurs expérimentés.

Des consignes pas compréhensibles ?

Certains cadres s'interrogent sur les méthodes de Jaissle et les consignes données pendant les rencontres. Contre Everton, Schär a été aperçu jetant une feuille d'instructions tactiques au sol.



Malgré cette période difficile, les dirigeants ne souhaitent pas se séparer de leur entraîneur. Newcastle a déboursé 12 millions d'euros pour le recruter et lui a offert un contrat de cinq ans.