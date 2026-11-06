Le mauvais choix de club ? Un Diable Rouge dans le dur en Premier League

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Le mauvais choix de club ? Un Diable Rouge dans le dur en Premier League
Deviens fan de Newcastle Utd! 100

La pression monte sur Matthias Jaissle après plusieurs mauvais résultats à Newcastle. Arrivé cet été, Matias Fernandez-Pardo doit lui aussi faire face aux difficultés du club.

L'arrivée de Matthias Jaissle devait ouvrir un nouveau chapitre à Newcastle. Trois mois plus tard, l'entraîneur allemand fait face à de nombreuses critiques. Les Magpies occupent la treizième place de Premier League et les résultats inquiètent. Matias Fernandez-Pardo, recruté cet été, découvre un club en difficulté. Blessé, le Diable Rouge manque le rassemblement de la Belgique.

Newcastle n'a remporté que trois rencontres en championnat et son élimination en League Cup a accentué la frustration des supporters. Ces derniers reprochent à Jaissle de ne pas proposer un football suffisamment offensif.

Des recrues pas au niveau

Les grosses dépenses du mercato n'ont pas apporté les résultats espérés. Plusieurs jeunes recrues, dont certaines ont coûté plusieurs dizaines de millions d'euros (Pardo 60M), doivent patienter sur le banc. L'entraîneur préfère s'appuyer sur des joueurs expérimentés.

Des consignes pas compréhensibles ?

Certains cadres s'interrogent sur les méthodes de Jaissle et les consignes données pendant les rencontres. Contre Everton, Schär a été aperçu jetant une feuille d'instructions tactiques au sol.


Malgré cette période difficile, les dirigeants ne souhaitent pas se séparer de leur entraîneur. Newcastle a déboursé 12 millions d'euros pour le recruter et lui a offert un contrat de cinq ans.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Newcastle Utd
Matias Fernandez Pardo

Plus de news

"Comment ose-t-il ?" : Koni De Winter a-t-il pris une décision qu'il pourrait regretter ?

"Comment ose-t-il ?" : Koni De Winter a-t-il pris une décision qu'il pourrait regretter ?

21:00
Les Diables Rouges en quarts de finale de la Ligue des Nations ? Voici leurs chances de qualification

Les Diables Rouges en quarts de finale de la Ligue des Nations ? Voici leurs chances de qualification

20:40
La surprise de van Bommel : qui est Kongolo, l'un des grands gagnants de la liste des Diables ?

La surprise de van Bommel : qui est Kongolo, l'un des grands gagnants de la liste des Diables ?

20:20
Bonne nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise : le dossier Dylan Aquino prend une tournure favorable

Bonne nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise : le dossier Dylan Aquino prend une tournure favorable

20:00
La surprise du chef en attaque : Zidane dévoile sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France

La surprise du chef en attaque : Zidane dévoile sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France

19:40
"Une prestation intimidante", "Comme des taureaux" : la presse espagnole sous le choc de l'Union Réaction

"Une prestation intimidante", "Comme des taureaux" : la presse espagnole sous le choc de l'Union

19:00
"Dites-le honnêtement" : Mats Rits tacle Renard et Borguet après son départ d'Anderlecht

"Dites-le honnêtement" : Mats Rits tacle Renard et Borguet après son départ d'Anderlecht

19:20
Un ancien Diable Rouge libéré sous bracelet électronique

Un ancien Diable Rouge libéré sous bracelet électronique

18:30
Vincent Kompany bientôt de retour sur le banc du Bayern ? Son adjoint donne de ses nouvelles

Vincent Kompany bientôt de retour sur le banc du Bayern ? Son adjoint donne de ses nouvelles

18:00
"Ils nous ont surpris" : l'hommage de l'entraîneur du Celta Vigo à une Union diabolique Réaction

"Ils nous ont surpris" : l'hommage de l'entraîneur du Celta Vigo à une Union diabolique

17:30
"C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection

"C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection

17:00
3
The Athletic consacre un article de fond à un Diable : "Vous connaissez Astérix et Obélix ? C'est Obélix"

The Athletic consacre un article de fond à un Diable : "Vous connaissez Astérix et Obélix ? C'est Obélix"

16:00
Les clubs et les joueurs de Pro League risquent de perdre un gros avantage fiscal

Les clubs et les joueurs de Pro League risquent de perdre un gros avantage fiscal

16:40
Un plan "anti-Carlos Forbs" pour Anderlecht à Bruges ? "Et tous les autres Forbs de leur équipe !"

Un plan "anti-Carlos Forbs" pour Anderlecht à Bruges ? "Et tous les autres Forbs de leur équipe !"

16:20
Le Portugal dévoile sa première sélection sans Cristiano Ronaldo

Le Portugal dévoile sa première sélection sans Cristiano Ronaldo

15:40
"Ce serait formidable" : l'entraîneur de Jorthy Mokio évoque un objectif ambitieux

"Ce serait formidable" : l'entraîneur de Jorthy Mokio évoque un objectif ambitieux

15:40
Malick Fofana, Lucas Stassin ou encore Julien Duranville : voici la liste des Diablotins

Malick Fofana, Lucas Stassin ou encore Julien Duranville : voici la liste des Diablotins

15:20
Josué Kongolo a failli manquer l'appel de Mark van Bommel : "Normalement, je ne réponds pas..."

Josué Kongolo a failli manquer l'appel de Mark van Bommel : "Normalement, je ne réponds pas..."

15:00
Une grande première pour le héros de Vigo : le changement qui donne des ailes à Besfort Zeneli Réaction

Une grande première pour le héros de Vigo : le changement qui donne des ailes à Besfort Zeneli

14:20
1
"En tant que père, c'est dommage, mais..." : Mark van Bommel réagit à la victoire de Bruges face au PSV

"En tant que père, c'est dommage, mais..." : Mark van Bommel réagit à la victoire de Bruges face au PSV

14:40
Hugo Cuypers profite de la situation de Romelu Lukaku pour être sélectionné pour la première fois ?

Hugo Cuypers profite de la situation de Romelu Lukaku pour être sélectionné pour la première fois ?

14:00
1
Mark van Bommel explique son choix de sélectionner Josué Kongolo : "Il a l'occasion de faire ses preuves"

Mark van Bommel explique son choix de sélectionner Josué Kongolo : "Il a l'occasion de faire ses preuves"

13:40
3
Pas de Zeno Debast dans la liste des Diables Rouges : voici pourquoi

Pas de Zeno Debast dans la liste des Diables Rouges : voici pourquoi

13:20
"Nous restons bien entendu en contact" : Mark van Bommel n'oublie pas Thibaut Courtois

"Nous restons bien entendu en contact" : Mark van Bommel n'oublie pas Thibaut Courtois

13:00
"Il a pris sa décision et je ne peux rien y changer" : un Diable Rouge a refusé d'être sélectionné

"Il a pris sa décision et je ne peux rien y changer" : un Diable Rouge a refusé d'être sélectionné

12:42
1
Voici la deuxième liste de Mark van Bommel à la tête des Diables Rouges, avec deux surprises

Voici la deuxième liste de Mark van Bommel à la tête des Diables Rouges, avec deux surprises

12:17
1
Kevin De Bruyne ciblé par de vives critiques à Naples : "Il se sent supérieur et ne se bat pas"

Kevin De Bruyne ciblé par de vives critiques à Naples : "Il se sent supérieur et ne se bat pas"

12:00
2
Onia-Seke absent contre Bruges ? Vitor Bruno réagit à ses larmes : "Il n'a pas l'habitude de ça"

Onia-Seke absent contre Bruges ? Vitor Bruno réagit à ses larmes : "Il n'a pas l'habitude de ça"

11:40
Deux Diables Rouges sont devenus papas ces derniers jours

Deux Diables Rouges sont devenus papas ces derniers jours

11:20
🎥 En France, des supporters diffusent une musique de cirque en plein match pour se moquer de leurs joueurs

🎥 En France, des supporters diffusent une musique de cirque en plein match pour se moquer de leurs joueurs

11:00
Déjà énorme : le montant colossal que Bruges va empocher grâce à la Ligue des Champions

Déjà énorme : le montant colossal que Bruges va empocher grâce à la Ligue des Champions

10:30
La caisse sonne : voici les primes européennes déjà assurées par Anderlecht et l'Union

La caisse sonne : voici les primes européennes déjà assurées par Anderlecht et l'Union

10:00
Bon début européen pour rêver d'un exploit : "En jouant bien, nous pourrions battre l'Ajax"

Bon début européen pour rêver d'un exploit : "En jouant bien, nous pourrions battre l'Ajax"

09:40
Du changement aussi en attaque ? Les compositions probables de Standard - Beveren

Du changement aussi en attaque ? Les compositions probables de Standard - Beveren

09:20
Candidat à une place de titulaire contre Bruges : de peu utilisé à arme supplémentaire pour Anderlecht

Candidat à une place de titulaire contre Bruges : de peu utilisé à arme supplémentaire pour Anderlecht

09:00
1
Qui va choisir Ivan Leko ? Un absent confirmé au Club de Bruges contre Anderlecht

Qui va choisir Ivan Leko ? Un absent confirmé au Club de Bruges contre Anderlecht

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 10
Everton Everton 0-0 Coventry City Coventry City
Leeds United Leeds United 07/11 Tottenham Tottenham
Arsenal Arsenal 07/11 Hull City Hull City
Fulham Fulham 07/11 Newcastle Utd Newcastle Utd
Nottingham Forest Nottingham Forest 07/11 Manchester City Manchester City
Ipswich Town Ipswich Town 08/11 Bournemouth Bournemouth
Crystal Palace Crystal Palace 08/11 Liverpool Liverpool
Brighton Brighton 08/11 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 08/11 Chelsea Chelsea
Manchester United Manchester United 08/11 Aston Villa Aston Villa

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de "C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection den strep den strep a propos de Une grande première pour le héros de Vigo : le changement qui donne des ailes à Besfort Zeneli Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mark van Bommel explique son choix de sélectionner Josué Kongolo : "Il a l'occasion de faire ses preuves" JoBg JoBg a propos de Voici le onze d'Anderlecht pour la réception du RB Salzbourg, avec un retour et une absence Davgn Davgn a propos de Hugo Cuypers profite de la situation de Romelu Lukaku pour être sélectionné pour la première fois ? El Malvario El Malvario a propos de Voici la deuxième liste de Mark van Bommel à la tête des Diables Rouges, avec deux surprises El Malvario El Malvario a propos de Kevin De Bruyne ciblé par de vives critiques à Naples : "Il se sent supérieur et ne se bat pas" El Malvario El Malvario a propos de "Il a pris sa décision et je ne peux rien y changer" : un Diable Rouge a refusé d'être sélectionné JoBg JoBg a propos de Coosemans ironise : "On est la meilleure équipe du pays, maintenant ?" JoBg JoBg a propos de Candidat à une place de titulaire contre Bruges : de peu utilisé à arme supplémentaire pour Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved