Les clubs et les joueurs de Pro League risquent de perdre un gros avantage fiscal

Alors que le gouvernement fédéral cherche de nouvelles recettes pour boucler son budget, le régime avantageux dont bénéficient les sportifs professionnels est une nouvelle fois remis en question. Ce dispositif représente un avantage financier considérable, notamment pour les clubs de football et leurs joueurs. Dans Sporza Daily, l'économiste du travail Stijn Baert explique pourquoi il plaide pour la suppression de cette réduction.

En règle générale, un salarié consacre 13 % de son salaire aux cotisations de sécurité sociale, tandis que son employeur y ajoute 25 %. Pour les sportifs professionnels, le régime est toutefois bien différent : eux-mêmes comme leurs employeurs ne s'acquittent que d'environ un tiers des cotisations habituelles. Le reste est exonéré. Selon Baert, la suppression de cet avantage pourrait rapporter plus de 70 millions d'euros aux pouvoirs publics.

Un régime favorable instauré dans les années 1970

Ce dispositif a été mis en place dans les années 1970 pour deux raisons : la carrière d'un sportif est généralement plus courte que celle d'un travailleur classique et les professionnels doivent pouvoir rester compétitifs sur la scène internationale. Baert estime toutefois que ces arguments perdent aujourd'hui de leur pertinence. "L'idée était de leur permettre de conserver un peu plus grâce à cette réduction", explique-t-il. Il juge cependant difficile de justifier cet avantage dans un contexte où les autorités demandent précisément aux travailleurs de prolonger leur carrière.

L'argument de la concurrence internationale ne le convainc pas davantage. Les clubs avancent que, sans cet avantage, ils auraient davantage de difficultés à rivaliser avec leurs homologues étrangers. Baert reconnaît qu'ils peuvent défendre cette position, mais rappelle que la plupart des clubs belges tirent une part importante de leurs revenus de leurs supporters locaux et du sponsoring.

Baert dénonce un avantage injuste

Pour l'économiste, les pouvoirs publics feraient mieux de consacrer leurs moyens à des secteurs davantage exposés à la concurrence internationale, comme l'industrie. "Accorder une réduction à ces joueurs est injuste et ne répond à aucune logique économique", estime-t-il à propos des footballeurs les mieux rémunérés. "Il faut accorder des réductions aux personnes qui gagnent le moins. Or, ce sont elles qui paient actuellement le prix plein."

Lire aussi… Un plan "anti-Carlos Forbs" pour Anderlecht à Bruges ? "Et tous les autres Forbs de leur équipe !"›

Selon Baert, le système actuel prive l'État de plus de 70 millions d'euros par an. Un manque à gagner qui doit finalement être compensé par d'autres moyens et qui peut donc également avoir des conséquences pour les travailleurs aux salaires ordinaires. La suppression de cet avantage reste toutefois incertaine à ce stade. Les négociations budgétaires devront déterminer si le gouvernement fédéral parviendra à un accord sur cette mesure.