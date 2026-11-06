Du changement aussi en attaque ? Les compositions probables de Standard - Beveren

Place déjà à la onzième journée de Jupiler Pro League, avec un duel entre le Standard et Beveren ce vendredi soir à Sclessin. Voici les compositions probables des deux équipes pour cette rencontre, lors de laquelle les Rouches de Vincent Euvrard n'auront certainement pas le droit à l'erreur après leur contre-performance de la semaine dernière contre Courtrai.

Commençons par les bonnes nouvelles : Matthieu Epolo, après sa commotion, sera bien de retour entre les perches du Standard lors de la réception de Beveren, ce vendredi soir.

Vincent Euvrard ne pourra par contre évidemment pas compter sur Marlon Fossey, victime d'une rupture des ligaments croisés. Henry Lawrence devrait le remplacer sur le côté droit de la défense. Ibe Hautekiet et Ibrahim Karamoko sont attendus dans l'axe, Gustav Mortensen à gauche.

Bruny Nsimba dans le onze du Standard ?

Dans l'entrejeu, le Standard devrait à nouveau se présenter avec Alexis Trouillet et Rayan Touzghar. Reste à voir si Vincent Euvrard privilégiera l'assise au milieu avec un troisième médian (Ryan Fosso), ou s'il alignera, comme contre Courtrai, deux attaquants de pointe.

Ce sont en tout cas Adnane Abid (à gauche) et Salieu Drammeh (à droite) qui prendront place sur les côtés. En pointe, difficile de départager tout le monde, mais le point d'appui que représente Bruny Nsimba devrait être utilisé. En termes de profils, le plus logique serait de l'associer à Andi Zeqiri.

Les compositions probables de Standard - Beveren

Standard : Epolo - Lawrence, Hautekiet, Karamoko, Mortensen - Trouillet, Touzghar - Drammeh, Abid - Zeqiri, Nsimba.



Lire aussi… La catastrophe est confirmée pour le Standard et Marlon Fossey›

Beveren : Schenk - Jans, Boone, Godeau, Janssens - Condé, Dewaele - Verschueren, Bruls, Lokesa - Olatunji.