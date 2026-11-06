Les dés sont jetés : voici le nouvel entraîneur de Saint-Trond

Après avoir limogé Frédéric De Meyer, Saint-Trond tient bien son nouvel entraîneur principal en la personne de Jonas De Roeck, qui avait déjà vécu sa première expérience professionnelle en tant qu'entraîneur sur le banc des Canaris en 2017.

Après Michiel Jonckheere (Courtrai) et avant Lars Friis (Cercle de Bruges), Frédéric De Meyer (Saint-Trond) a été le deuxième entraîneur principal limogé cette saison en Jupiler Pro League.

L'ancien entraîneur adjoint a payé le fade début de saison des Trudonnaires, qui devraient certes passer l'hiver européen mais qui déçoivent grandement en championnat en pointant à la quinzième place, avec un bilan de 8/30.

La direction de Saint-Trond se retrouvait donc dans l'obligation d'intervenir, et c'est un ancien de la maison qui devrait bien venir remplacer Frédéric De Meyer sur le banc dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures.

Jonas De Roeck va bien revenir à l'Antwerp

Ce serait d'ailleurs bouclé depuis hier soir selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad : Jonas De Roeck va bien signer son grand retour sur le banc des Canaris.

Après des passages au Lyra Lierse et à Berchem Sport, c'est déjà au Stayen que De Roeck avait vécu sa première expérience professionnelle sur un banc, en 2017. Passé par Anderlecht (adjoint des Espoirs), Westerlo (T1) et l'Antwerp (T1), c'est avec bien davantage d'expérience qu'il retrouvera le Stayen.





Jonas De Roeck pourra également s'appuyer sur l'entraîneur adjoint qui était le sien lors de sa période au Bosuil : Sepp De Roover, qui était sur le banc ce jeudi en Conference League. Son premier match pourrait être la réception importante de Zulte Waregem, ce dimanche (19h15).

Update : l'information est officielle.