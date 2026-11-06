Les dés sont jetés : voici le nouvel entraîneur de Saint-Trond

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Les dés sont jetés : voici le nouvel entraîneur de Saint-Trond
Photo: © photonews
Deviens fan de STVV! 515

Après avoir limogé Frédéric De Meyer, Saint-Trond tient bien son nouvel entraîneur principal en la personne de Jonas De Roeck, qui avait déjà vécu sa première expérience professionnelle en tant qu'entraîneur sur le banc des Canaris en 2017.

Après Michiel Jonckheere (Courtrai) et avant Lars Friis (Cercle de Bruges), Frédéric De Meyer (Saint-Trond) a été le deuxième entraîneur principal limogé cette saison en Jupiler Pro League.

L'ancien entraîneur adjoint a payé le fade début de saison des Trudonnaires, qui devraient certes passer l'hiver européen mais qui déçoivent grandement en championnat en pointant à la quinzième place, avec un bilan de 8/30.

La direction de Saint-Trond se retrouvait donc dans l'obligation d'intervenir, et c'est un ancien de la maison qui devrait bien venir remplacer Frédéric De Meyer sur le banc dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures.

Jonas De Roeck va bien revenir à l'Antwerp

Ce serait d'ailleurs bouclé depuis hier soir selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad : Jonas De Roeck va bien signer son grand retour sur le banc des Canaris.

Après des passages au Lyra Lierse et à Berchem Sport, c'est déjà au Stayen que De Roeck avait vécu sa première expérience professionnelle sur un banc, en 2017. Passé par Anderlecht (adjoint des Espoirs), Westerlo (T1) et l'Antwerp (T1), c'est avec bien davantage d'expérience qu'il retrouvera le Stayen.

Jonas De Roeck pourra également s'appuyer sur l'entraîneur adjoint qui était le sien lors de sa période au Bosuil : Sepp De Roover, qui était sur le banc ce jeudi en Conference League. Son premier match pourrait être la réception importante de Zulte Waregem, ce dimanche (19h15).

Update : l'information est officielle.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
Jonas De Roeck

Plus de news

Bon début européen pour rêver d'un exploit : "En jouant bien, nous pourrions battre l'Ajax"

Bon début européen pour rêver d'un exploit : "En jouant bien, nous pourrions battre l'Ajax"

09:40
Deux Diables Rouges sont devenus papas ces derniers jours

Deux Diables Rouges sont devenus papas ces derniers jours

11:20
🎥 En France, des supporters diffusent une musique de cirque en plein match pour se moquer de leurs joueurs

🎥 En France, des supporters diffusent une musique de cirque en plein match pour se moquer de leurs joueurs

11:00
Déjà énorme : le montant colossal que Bruges va empocher grâce à la Ligue des Champions

Déjà énorme : le montant colossal que Bruges va empocher grâce à la Ligue des Champions

10:30
Du changement aussi en attaque ? Les compositions probables de Standard - Beveren

Du changement aussi en attaque ? Les compositions probables de Standard - Beveren

09:20
La caisse sonne : voici les primes européennes déjà assurées par Anderlecht et l'Union

La caisse sonne : voici les primes européennes déjà assurées par Anderlecht et l'Union

10:00
Candidat à une place de titulaire contre Bruges : de peu utilisé à arme supplémentaire pour Anderlecht

Candidat à une place de titulaire contre Bruges : de peu utilisé à arme supplémentaire pour Anderlecht

09:00
Qui va choisir Ivan Leko ? Un absent confirmé au Club de Bruges contre Anderlecht

Qui va choisir Ivan Leko ? Un absent confirmé au Club de Bruges contre Anderlecht

09:00
Un secteur bien précis pose problème à Mark van Bommel chez les Diables Rouges

Un secteur bien précis pose problème à Mark van Bommel chez les Diables Rouges

08:40
La Belgique frappe fort au coefficient UEFA, mais son principal concurrent fait encore mieux

La Belgique frappe fort au coefficient UEFA, mais son principal concurrent fait encore mieux

07:40
Que se passe-t-il à Gand ? "Les raisons sont liées aux joueurs"

Que se passe-t-il à Gand ? "Les raisons sont liées aux joueurs"

08:00
L'Union continue à faire sensation en Europe : "Ce n'était pas un match pour les cardiaques" Réaction

L'Union continue à faire sensation en Europe : "Ce n'était pas un match pour les cardiaques"

07:00
Mark Van Bommel va-t-il surprendre pour sa deuxième sélection ? Les 26 Diables potentiels

Mark Van Bommel va-t-il surprendre pour sa deuxième sélection ? Les 26 Diables potentiels

07:20
L'Antwerp au top, c'est fini ? "Vermeeren a pourtant vu comment s'y prendre"

L'Antwerp au top, c'est fini ? "Vermeeren a pourtant vu comment s'y prendre"

06:00
Libre, Sergio Conceição pourrait très bientôt retrouver du service

Libre, Sergio Conceição pourrait très bientôt retrouver du service

06:40
Yann Sommer devant... Thibaut Courtois : la statistique étonnante du gardien brugeois

Yann Sommer devant... Thibaut Courtois : la statistique étonnante du gardien brugeois

06:20
La fièvre du jeudi soir pour une Union héroïque : "C'était un match d'hommes, on aime souffrir" Réaction

La fièvre du jeudi soir pour une Union héroïque : "C'était un match d'hommes, on aime souffrir"

23:55
"Nous battre pour lui et pour le club" : Youri Tielemans prend la défense de son coach à Manchester United

"Nous battre pour lui et pour le club" : Youri Tielemans prend la défense de son coach à Manchester United

23:20
Zeneli pour faire la différence, Saint Koffi pour sauver la baraque : l'Union écœure le Celta !

Zeneli pour faire la différence, Saint Koffi pour sauver la baraque : l'Union écœure le Celta !

22:54
Coosemans ironise : "On est la meilleure équipe du pays, maintenant ?"

Coosemans ironise : "On est la meilleure équipe du pays, maintenant ?"

05:00
2
Moment spécial pour un Diable Rouge en Ligue des Champions : "J'ai toujours voulu en avoir un"

Moment spécial pour un Diable Rouge en Ligue des Champions : "J'ai toujours voulu en avoir un"

23:00
Koffi sauve l'Union, Zeneli rate un penalty ! Direct Commenté Live

Koffi sauve l'Union, Zeneli rate un penalty ! Direct Commenté

21:35
Un Vitor Bruno très satisfait, mais pas encore détendu : "C'est très difficile"

Un Vitor Bruno très satisfait, mais pas encore détendu : "C'est très difficile"

22:23
Privés de plusieurs joueurs : voici la liste des U17 belges pour la Coupe du Monde

Privés de plusieurs joueurs : voici la liste des U17 belges pour la Coupe du Monde

22:05
La catastrophe est confirmée pour le Standard et Marlon Fossey

La catastrophe est confirmée pour le Standard et Marlon Fossey

21:04
Un adjoint de Mark van Bommel critique le PSV après sa défaite contre Bruges : "Un manque de vigilance"

Un adjoint de Mark van Bommel critique le PSV après sa défaite contre Bruges : "Un manque de vigilance"

21:45
Encore une liste élargie : voici les 31 (!) Italiens qui affronteront la Belgique

Encore une liste élargie : voici les 31 (!) Italiens qui affronteront la Belgique

21:30
La Gantoise laisse filer de précieux points face à un faible adversaire finlandais !

La Gantoise laisse filer de précieux points face à un faible adversaire finlandais !

21:15
La "crise" oubliée : Anderlecht aurait dû marquer plus, mais enchaîne face au RB Salzbourg !

La "crise" oubliée : Anderlecht aurait dû marquer plus, mais enchaîne face au RB Salzbourg !

20:44
René Weiler a humilié un chouchou du Lotto Park : "C'était gratuit de sa part"

René Weiler a humilié un chouchou du Lotto Park : "C'était gratuit de sa part"

20:30
Pas de matchs en Espagne ce week-end ? Le syndicat des joueurs a émis la demande

Pas de matchs en Espagne ce week-end ? Le syndicat des joueurs a émis la demande

20:15
🎥 Le superbe coup-franc de Ludwig Augustinsson face au RB Leipzig

🎥 Le superbe coup-franc de Ludwig Augustinsson face au RB Leipzig

20:01
Vincent Mannaert, un CEO comblé et ambitieux : "Quand vous allez gagner à l'Inter et au PSV..."

Vincent Mannaert, un CEO comblé et ambitieux : "Quand vous allez gagner à l'Inter et au PSV..."

19:45
L'Union Belge veut réagir après avoir perdu plusieurs binationaux, et proposer un nouveau mécanisme!

L'Union Belge veut réagir après avoir perdu plusieurs binationaux, et proposer un nouveau mécanisme!

19:30
Le RFC Liège mis en péril par... le Sporting d'Anderlecht : le côté injuste des U23 en D1B ?

Le RFC Liège mis en péril par... le Sporting d'Anderlecht : le côté injuste des U23 en D1B ?

19:15
Un joueur de Charleroi repris pour les qualifications de la CAN

Un joueur de Charleroi repris pour les qualifications de la CAN

18:15

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 20:45 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 07/11 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 07/11 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 07/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 07/11 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 08/11 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 08/11 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 08/11 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 08/11 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

Sandirap77 Sandirap77 a propos de Coosemans ironise : "On est la meilleure équipe du pays, maintenant ?" den strep den strep a propos de Voici le onze d'Anderlecht pour la réception du RB Salzbourg, avec un retour et une absence Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Bruges est prêt, Anderlecht est prévenu : "S'il y a un match à gagner dans la saison, c'est contre Anderlecht" 051961rouche 051961rouche a propos de Un trou à gauche, une tuile à droite : Marc Wilmots et le Standard doivent revoir leurs plans den strep den strep a propos de Vitor Bruno mis dans l'embarras à Anderlecht : "Certaines choses ne dépendent pas de moi" El Malvario El Malvario a propos de "La saison prochaine, il ne sera pas là" : Ivan Leko s'attend à perdre un Diable Rouge du Club de Bruges Sandirap77 Sandirap77 a propos de Anderlecht au clash avec l'Union Belge ? La direction bloque ses talents pour un prestigieux tournoi 051961rouche 051961rouche a propos de Terrible nouvelle au Standard : les détails de la blessure du capitaine et des cinq autres absents Sead08 Sead08 a propos de Le football belge lui aussi en deuil : l'ancien Diable Rouge Toni Brogno nous a quittés Pogi Pogi a propos de Le Standard floué par l'arbitrage ? Jonathan Lardot est très clair Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved