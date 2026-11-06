Les Diables Rouges en quarts de finale de la Ligue des Nations ? Voici leurs chances de qualification

Quatre des six journées de la Ligue des Nations ont été disputées. La course aux quarts de finale et la lutte pour le maintien se précisent. Quelle place peuvent espérer les Diables Rouges ?

Groupe A

Dans le groupe de la Belgique, les Diables Rouges ont glissé à la troisième place après leur défaite en France et la victoire de l'Italie face à la Turquie. La dernière place semble peu probable. Les Turcs comptent six points de retard et présentent une différence de buts inférieure de dix unités à celle des Belges.

Pour terminer deuxièmes du groupe, les Diables Rouges devront battre l'Italie à domicile, puis s'imposer en Turquie. Mais un autre scénario pourrait leur suffire : si la France, qui compte 10 points sur 12, bat les Italiens, quatre points sur six permettraient également aux Belges de décrocher la deuxième place.

Une défaite face à l'Italie condamnerait les Diables Rouges à la troisième place. Mais cela ne les obligerait pas à jouer les barrages pour rester en Division A. Les deux meilleurs troisièmes des groupes assurent directement leur maintien.

Pour l'instant, la Belgique devance l'Allemagne (5 points), le pays de Galles et la Croatie (3 points chacun) au classement des troisièmes. Les Diables Rouges éviteraient les barrages, mais passeraient à côté des quarts de finale. S'ils parviennent à se qualifier, ils pourraient croiser la route de l'Espagne, des Pays-Bas ou du Portugal. Tout dépendra des résultats dans les autres groupes.





Current rankings of 3rd- and 4th-placed teams in League A. 📈 Top 2 thirds (proj. 🇮🇹🇩🇪) stay safe in A. 📉 Bottom 2 thirds (proj. 🇳🇴🇭🇷) go to A/B relegation playoffs. 📈 Top 2 fourths (proj. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇷🇸) go to A/B relegation playoffs. 📉 Bottom 2 fourths (proj. 🇹🇷🇨🇿) relegate directly to B.— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 7, 2026

Groupe B

Dans le groupe des Pays-Bas, rien n'est encore joué. Les Néerlandais et la Grèce comptent chacun 8 points sur 12 et doivent s'affronter. L'Allemagne, troisième avec 5 points, peut revenir dans la course puisqu'elle doit rencontrer les Pays-Bas.

La Serbie, dernière avec zéro point, semble condamnée. Mais la lutte pour les deux premières places pourrait réserver des surprises. Si l'Allemagne bat les Pays-Bas et que ces derniers s'imposent contre la Grèce, les trois équipes pourraient se retrouver à 11 points.

Groupe C

La Croatie avait failli surprendre l'Espagne, avant de s'incliner 2-1. Avec quatre victoires en quatre matchs, les Espagnols ont déjà leur billet pour les quarts de finale. L'Angleterre devrait les accompagner, surtout après son écrasante victoire 7-0 contre les Croates.

Les Anglais ont six points d'avance sur la Croatie et une différence de buts largement favorable (+11 contre -10). Pour espérer les dépasser, les Croates devraient s'imposer avec au moins neuf buts d'écart lors de leur confrontation. Leur priorité sera de conserver la troisième place devant la Tchéquie, qui n'a pas pris le moindre point.

Groupe D

Avec 12 sur 12, le Portugal a assuré l'essentiel et peut finir le travail contre le pays de Galles et le Danemark. La Norvège doit affronter ces deux pays et garde, d'une certaine manière, son destin entre ses mains.