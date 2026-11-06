Libre, Sergio Conceição pourrait très bientôt retrouver du service

La situation de Massimiliano Allegri à Naples devient de plus en plus délicate. La défaite face à Porto n'a fait qu'accentuer les tensions au sein du club italien. Selon La Gazzetta dello Sport, la direction aurait déjà commencé à réfléchir à plusieurs pistes pour lui trouver un éventuel successeur. Parmi les noms évoqués figure celui de Sergio Conceição, l'ancien joueur et entraîneur adjoint du Standard.

La défaite face à Porto constituait déjà le troisième revers de Naples en quatre rencontres de Ligue des Champions. La situation n'est guère plus réjouissante en championnat, où les Napolitains n'ont récolté que quatorze points en dix journées. Ils accusent ainsi déjà neuf longueurs de retard sur la quatrième place. Toutes compétitions confondues, le bilan est également préoccupant avec sept défaites en quatorze rencontres cette saison. Dans ce contexte, le prochain rendez-vous face à la Lazio prend une importance particulière pour Allegri.

Conceição, une piste surprenante pour De Laurentiis

Selon La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli serait actuellement le grand favori pour prendre la succession d'Allegri. Libre depuis son passage manqué à la Fiorentina, l'ancien entraîneur de l'AC Milan figure en tête des candidats évoqués. Vincenzo Montella est également cité, tout comme Sergio Conceição, dont le nom revient avec insistance.

Le technicien portugais n'est évidemment pas un inconnu en Belgique. Ancien joueur et entraîneur adjoint du Standard, il s'est ensuite forgé une solide réputation, notamment au FC Porto et à l'AC Milan. Après une expérience en Arabie saoudite, Conceição est actuellement sans club. Son profil aurait retenu l'attention du président napolitain, Aurelio De Laurentiis.

Moment charnière pour Kevin De Bruyne

Un éventuel départ d'Allegri pourrait aussi avoir des répercussions sur Kevin De Bruyne. Depuis son arrivée à Naples, le Diable Rouge évolue sous les ordres du technicien italien, qui l'a notamment utilisé dans un rôle de numéro 6, devant la défense. L'arrivée d'un nouvel entraîneur pourrait donc modifier son positionnement et ses responsabilités sur le terrain.

Un retour d'Antonio Conte ne serait par ailleurs pas totalement à exclure. Selon la presse italienne, l'ancien entraîneur napolitain entretiendrait toujours des liens étroits avec le club et son président. Est même évoquée la possibilité d'un retour temporaire pour tenter de redresser la situation.



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Le déplacement face à la Lazio s'annonce donc déterminant pour l'avenir d'Allegri. La trêve internationale qui suivra offrira ensuite à la direction napolitaine une occasion de faire le point. Si les résultats ne s'améliorent pas rapidement, un changement à la tête de l'équipe pourrait devenir inévitable. Sergio Conceição figure en tout cas parmi les pistes étudiées.