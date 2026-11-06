Malick Fofana, Lucas Stassin ou encore Julien Duranville : voici la liste des Diablotins
Photo: © Photonews
La liste des Diablotins pour la prochaine trêve internationale est connue. Gill Swerts a dévoilé ce vendredi une liste de 24 joueurs.
La liste des Diablotins
Gardiens :
- Lucca Brughmans (KRC Genk)
- Matthias Pieklak (Lommel SK)
- Argus Vanden Driessche (Club de Bruges)
Défenseurs :
- Vincent Burlet (Cracovia)
- Denzel De Roeve (Union Saint-Gilloise)
- Amando Lapage (Westerlo)
- Lucas Noubi (Deportivo La Corogne)
- Richie Sagrado (Venezia)
- Matte Smets (KRC Genk)
- Jorne Spileers (Club de Bruges)
- Renzo Tytens (Lyngby)
Milieux :
- Mathias Delorge (La Gantoise)
- Tibe De Vlieger (La Gantoise)
- Noah Fernandez (PSV Eindhoven)
- Samuel Mbangula (Bologne)
- Joseph Nonge (Stade Brestois)
- Kamiel Van De Perre (Union Saint-Gilloise)
Attaquants :
- Norman Bassette (Westerlo)
- Julien Duranville (Olympique Lyonnais)
- Malick Fofana (Sunderland)
- Chris Lokesa (SK Beveren)
- Robin Mirisola (OH Louvain)
- Lucas Stassin (FC Séville)
- Romeo Vermant (Club de Bruges)
La liste des Diablotins pour la prochaine trêve internationale est connue. Gill Swerts a dévoilé ce vendredi une liste de 24 joueurs.
La Belgique U21 affrontera l'Allemagne et l'Italie pour sa préparation à l'Euro U21 2027. Le premier match aura lieu le 13 novembre à 18h00 face à la Mannschaft et le second face à la Squadra Azzurra le 16 novembre à 18h15.
Trois gardiens ont été repris. Il s'agit de Lucca Brughmans, Matthias Pieklak et Argus Vanden Driessche.
En défense, Vincent Burlet, Denzel De Roeve, Amando Lapage, Lucas Noubi, Richie Sagrado, Matte Smets, Jorne Spileers et Renzo Tytens ont été choisis.
Au milieu de terrain figurent Mathias Delorge, Tibe De Vlieger, Noah Fernandez, Samuel Mbangula, Joseph Nonge et Kamiel Van De Perre.
En attaque, Malick Fofana est présent, tout comme Lucas Stassin et Norman Bassette. Aucun de ces deux derniers n'a été repris avec les Diables Rouges A, Mark van Bommel ayant préféré sélectionner Hugo Cuypers. Julien Duranville, Chris Lokesa, Robin Mirisola et Romeo Vermant complètent le secteur offensif.
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