Mark van Bommel explique son choix de sélectionner Josué Kongolo : "Il a l'occasion de faire ses preuves"

Josué Kongolo a été retenu pour la première fois avec les Diables Rouges ce vendredi. Le défenseur du KRC Genk de 20 ans est récompensé de son bon début de saison avec les Limbourgeois. Mark van Bommel a expliqué pourquoi il a décidé de le sélectionner en conférence de presse.

Le sélectionneur néerlandais a réservé deux surprises dans sa liste pour la trêve internationale de novembre. Josué Kongolo et Hugo Cuypers ont été retenus pour la première fois.

Pour le défenseur du KRC Genk, c'est un choix que Mark van Bommel a fait après que Koni De Winter a décidé de ne pas être dans la sélection cette fois-ci, lui qui vient de devenir papa. "Au final, il a pris sa décision et je ne peux rien y changer", a notamment déclaré Mark van Bommel à ce sujet.

Pourquoi Josué Kongolo ?

Mais alors pourquoi Mark van Bommel a-t-il choisi Josué Kongolo ? "Il progresse tout simplement très bien. Spileers joue évidemment la Ligue des champions avec le Club de Bruges et nous avons également observé Smets."

"Mais nous en avons discuté et sommes arrivés à la conclusion que nous allions choisir Kongolo pour le moment", a poursuivi Mark van Bommel.

Une occasion en or pour Josué Kongolo

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Une occasion en or pour le jeune talent du KRC Genk : "C'est un processus. D'ici un an et demi, lors de l'Euro, d'autres situations pourraient se présenter, mais pour l'instant, Josué a l'occasion de faire pleinement ses preuves."