Mark Van Bommel va-t-il surprendre pour sa deuxième sélection ? Les 26 Diables potentiels

Ce vendredi midi, Mark Van Bommel va dévoiler les Diables Rouges qui affronteront la Turquie et l'Italie. L'attrait de la nouveauté est passé désormais : le Néerlandais sera attendu au tournant, et il a certainement pris des notes après les quatre premiers matchs de Nations League. Voici les 26 Diables Rouges que nous reprendrions, en gardant à l'esprit que Van Bommel peut éventuellement élargir sa liste.

Gardiens de but

Mark van Bommel ne va pas, déjà, passer un coup de fil à Thibaut Courtois pour le supplier de revenir quelques mois après qu'il ait annoncé prendre une année sabbatique. Ce serait un immense aveu d'échec, et une gifle pour les autres gardiens de but des Diables Rouges.

Partant de ce qui nous semble une évidence, Van Bommel ne devrait dès lors pas dévier du quatuor appelé le mois passé : Mike Penders, Senne Lammens, Maarten Vandevoordt et Jari De Busser (si quatrième gardien il a) seront appelés.

Défenseurs

Là aussi, on imagine peu de différence avec la sélection de novembre. Surtout en défense centrale, où le groupe paraît stable ; reste à savoir si Van Bommel estimera avoir besoin de cinq défenseurs centraux, et qui passerait à la trappe entre Theate et De Winter s'il n'en reprenait que quatre.

Côté gauche, le duo Joaquin Seys - Maxim De Cuyper sera de la partie ; le doute se situe à droite concernant la doublure de Timothy Castagne. Kyriani Sabbe n'a pas joué une minute, mais Thomas Meunier n'a pas été titulaire depuis septembre. Si Van Bommel l'a laissé de côté à l'époque, il n'y a pas de raison qu'il le rappelle maintenant.

Milieux de terrain

Peu de doutes à ce poste : Onana est toujours absent, mais les autres joueurs repris en septembre sont en forme et seront donc probablement encore repris. Si un joueur devait "sauter", ce serait peut-être Mandela Keita, quasi-pas utilisé lors des quatre premiers matchs.





Pour le reste, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Roméo Lavia, Hans Vanaken et Nicolas Raskin sont des certitudes. La surprise viendra peut-être de Kamiel Van de Perre, que l'on sait proche d'une première convocation en équipe A.

Attaquants

C'est là que la concurrence sera rude, car un retour est assuré : celui de Jeremy Doku. Aux dépens de qui réintégrera-t-il le groupe ? Vu leur peu de temps de jeu lors de la trêve précédente, Malick Fofana et Matias Fernandez-Pardo peuvent se faire du souci, tout comme Loïs Openda.

Le reste, à savoir Romelu Lukaku, Mika Godts, Diego Moreira, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere et Leandro Trossard ne doivent pas s'en faire et seront de la partie.

Nos 26 Diables Rouges :

Lammens - Penders - De Busser - Vandevoordt / Seys - De Cuyper - Mechele - Debast - De Winter - Ngoy - Theate - Castagne - Sabbe / Tielemans - Raskin - Vanaken - De Bruyne - Lavia - Van de Perre / Godts - Moreira - Trossard - De Ketelaere - Lukaku - Doku - Openda