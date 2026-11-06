Réaction Une grande première pour le héros de Vigo : le changement qui donne des ailes à Besfort Zeneli

Une grande première pour le héros de Vigo : le changement qui donne des ailes à Besfort Zeneli
Photo: © Photonews

On peut rater un penalty et tout de même être le grand monsieur d'une rencontre avec un doublé. Besfort Zeneli l'a vécu contre le Celta Vigo est arrivé tout sourire en interview.

L'Union a retrouvé la version la plus dangereuse de Besfort Zeneli : pas toujours le plus trouvé dans le jeu de combinaison, au point de parfois échapper à la vigilance de l'adversaire. C'est dans ces instants de désorganisation que le Suédois frappe en s'infiltrant. Ses deux buts d'hier soir en sont l'illustration parfaite.

Un rôle d'infiltreur qui tient au retour d'Adem Zorgane comme distributeur. L'Algérien excelle pour dicter le tempo, là où Zeneli perd de son effet de surprise lorsqu'il doit lui-même faire le jeu un peu plus bas.

"On a une très bonne connexion avec Adem. Je suis content qu'il soit de retour de blessure. Ça se voit sur mon premier but : je voyais qu'il avait vu mon appel, je savais que le ballon allait m'arriver, il fallait juste que je fasse ma course", explique-t-il à notre micro.

Et Zeneli disparut des radars

"Sur le deuxième but, j'arrive dans le rectangle dans une position que j'affectionne. Je vois Kevin (Rodriguez) prêt à remiser dos au but, Adem est aussi impliqué", continue l'international suédois.

Ce retour au schéma classique n'est pas une bonne nouvelle pour les adversaires de l'Union. "Je préfère évidemment jouer un peu plus haut. C'est là où le club me voit et où je joue le mieux. J'ai été formé pour pouvoir jouer partout dans l'entrejeu, je peux donc toujours aider quand Adem et Rob sont absents, mais ma meilleure place reste un peu plus haut".

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Un penalty raté finalement sans conséquence

En plus du premier doublé de sa carrière, Besfort Zeneli aurait même carrément pu s'offrir un triplé pour mettre définitivement l'Union à l'abri en fin de match. Mais son penalty était trop mollement tiré, laissant la possibilité au gardien d'intervenir.

Le natif de Säter n'avait d'ailleurs pas vu venir ce penalty demandé par le VAR. Je ne comprenais pas. Au début, je pensais qu'il allait vérifier un contact avec Kamiel. Puis, je comprends. En plus, sur la phase avec Rele (Mofokeng), je me demandais s'il n'y avait pas un petit quelque chose. Mais c'était déjà loin. D'habitude, ce sont nos attaquants qui les tirent, mais ils avaient été remplacés".

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