"Nous restons bien entendu en contact" : Mark van Bommel n'oublie pas Thibaut Courtois

Sans surprise, Thibaut Courtois ne figurait pas dans la liste de Mark van Bommel pour cette trêve de novembre. Le portier belge a décidé de faire l'impasse sur la Ligue des Nations. Le sélectionneur reste cependant toujours bien en contact avec le joueur du Real Madrid.

Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt et Jari De Busser sont les gardiens qui ont été retenus par Mark van Bommel. Le gardien de l'AZ connaît ainsi sa deuxième sélection consécutive après sa première sélection en septembre.

Thibaut Courtois devrait probablement faire son retour lors des éliminatoires de l'Euro 2028. Mark van Bommel suit ainsi toujours ses performances au Real Madrid.

"Nous échangeons régulièrement. Je suis heureux qu'il joue chaque match au plus haut niveau", a déclaré le technicien néerlandais.

Mark van Bommel souligne la qualité des gardiens belges

Mark van Bommel a ensuite insisté sur la qualité des gardiens belges : "Nous avons beaucoup de gardiens de qualité, ce qui n'est évidemment pas le cas de tous les pays."

Lire aussi… Hugo Cuypers profite de la situation de Romelu Lukaku pour être sélectionné pour la première fois ?›

Il a ensuite conclu en évoquant les récentes grandes prestations de Courtois : "Thibaut réalise d'excellentes performances et nous restons bien entendu en contact."