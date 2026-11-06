Pas de Zeno Debast dans la liste des Diables Rouges : voici pourquoi

Zeno Debast est absent de la liste de Mark van Bommel pour la prochaine trêve internationale. Mais alors pourquoi ? Mark van Bommel a donné des explications en conférence de presse.

Zeno Debast n'a disputé que six matchs depuis le début de saison. Le défenseur belge connaît un début de saison compliqué au Sporting, lui qui n'a plus joué depuis le 19 septembre dernier, lors d'un match dans lequel il a reçu un carton rouge (contre Arouca, 2-2).

Il est actuellement toujours blessé, comme l'a expliqué Mark van Bommel : "Zeno Debast s'est malheureusement blessé et il ne sera de toute façon pas rétabli pour la semaine prochaine."

"Nous espérons qu'il se rétablira le plus rapidement possible", a-t-il ajouté en conférence de presse ce vendredi, après avoir dévoilé la liste des 26 Diables Rouges retenus pour la prochaine trêve internationale.

"Il travaille actuellement d'arrache-pied"

Zeno Debast vise un retour avec le Sporting : "Il travaille actuellement d'arrache-pied pour retrouver le groupe du Sporting."



La Belgique affrontera la Turquie le 12 novembre et l'Italie le 15 novembre en Ligue des Nations. Et ce sera donc sans Zeno Debast, blessé.