Penalty manqué et rouge direct : soirée sous haute tension en Challenger Pro League

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Penalty manqué et rouge direct : soirée sous haute tension en Challenger Pro League
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Deux matchs ouvraient la dixième journée de Challenger Pro League ce vendredi. Le Patro l'emporte à Hasselt et les espoirs de Genk et La Gantoise se neutralisent.

La dixième journée de Challenger Pro League a débuté avec deux rencontres animées ce vendredi soir. Hasselt recevait le Patro Eisden dans un duel où les visiteurs ont fini par avoir le dernier mot. Le Jong Genk accueillait le Jong Gent dans une affiche entre deux équipes réserves.

Victoire du Patro

Le Patro a pris les commandes de la rencontre. À la 21e minute, Rento Takaoka a ouvert le score pour donner l'avantage. Sami Lahssaini a permis à son équipe de creuser l'écart. Hasselt n'a pas baissé les bras et Siebe Van Keymolen a relancé le suspense à la 33e minute en réduisant la marque.

Partage entre les deux Jong 

Dans l'autre rencontre, les deux formations ont rejoint les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence. Il a fallu attendre la deuxième période pour voir le tableau d'affichage évoluer. À la 52e minute, Jemiah Umolu a débloqué la situation en inscrivant le premier but du Jong Gent.

Le Jong Genk a eu une belle occasion de revenir dans la partie. À la 84e minute, Loic Alvarez Fernandez a manqué son penalty, mais s'est rattrapé dans la foulée en trouvant le chemin des filets. Genk a fini à dix après l'expulsion directe de Christian Akpan à la 89e minute.

Le classement


Au classement, le Patro occupe la quatrième place avec 15 points, devant Hasselt, sixième avec le même total. Jong Gent est neuvième avec 12 points et Jong Genk pointe au dixième rang avec 10 unités.

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