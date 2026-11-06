Plus spectaculaire que la Premier League et la Liga : la Pro League n'avait plus connu ça depuis 23 ans

Le championnat belge offre plus de spectacle cette saison. Après dix journées, 291 buts ont été inscrits en Pro League, soit une moyenne de 3,23 par match. C'est une augmentation de 26,8 % par rapport à la saison dernière, selon les calculs de La Dernière Heure.

Il faut remonter à la saison 2002-2003 pour retrouver autant de buts inscrits après dix journées. La saison dernière, la moyenne s'était limitée à 2,55 buts par match, le chiffre le plus bas depuis 2000. Les statistiques individuelles illustrent cette différence : neuf joueurs ont marqué au moins cinq fois cette saison, alors que personne n'avait atteint ce cap après dix journées l'an dernier.

Westerlo assure le spectacle, l'Union marque le plus

Westerlo est pour l'instant l'équipe la plus spectaculaire du championnat. Pas moins de 50 buts ont été inscrits lors des dix rencontres des Campinois, avec 25 buts marqués et autant encaissés. L'Union a la meilleure attaque avec 29 réalisations. La Gantoise se distingue par sa solidité défensive, avec six buts concédés.

La neuvième journée a été prolifique, avec 41 buts inscrits en neuf rencontres, soit une moyenne de 4,56 par match. Depuis l'instauration du football professionnel en 1974, seules quatre journées ont fait mieux.

Seuls les Pays-Bas et l'Allemagne font mieux

La Belgique se distingue très bien à l'échelle européenne. Parmi les dix grands championnats du continent, seules l'Eredivisie (3,82 buts par match) et la Bundesliga (3,5) affichent une moyenne supérieure. Avec ses 3,23 buts, la Pro League occupe la troisième place, devant la Serie A, la Ligue 1 et la Liga.

Lire aussi… La Belgique frappe fort au coefficient UEFA, mais son principal concurrent fait encore mieux›

La différence avec la Premier League est frappante. En Angleterre, on compte en moyenne 2,7 buts par match, soit près de vingt pour cent de moins qu'en Belgique. Le Portugal est derrière avec 2,68.