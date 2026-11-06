Plus spectaculaire que la Premier League et la Liga : la Pro League n'avait plus connu ça depuis 23 ans

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
Plus spectaculaire que la Premier League et la Liga : la Pro League n'avait plus connu ça depuis 23 ans
Photo: © photonews

Le championnat belge offre plus de spectacle cette saison. Après dix journées, 291 buts ont été inscrits en Pro League, soit une moyenne de 3,23 par match. C'est une augmentation de 26,8 % par rapport à la saison dernière, selon les calculs de La Dernière Heure.

Il faut remonter à la saison 2002-2003 pour retrouver autant de buts inscrits après dix journées. La saison dernière, la moyenne s'était limitée à 2,55 buts par match, le chiffre le plus bas depuis 2000. Les statistiques individuelles illustrent cette différence : neuf joueurs ont marqué au moins cinq fois cette saison, alors que personne n'avait atteint ce cap après dix journées l'an dernier.

Westerlo assure le spectacle, l'Union marque le plus

Westerlo est pour l'instant l'équipe la plus spectaculaire du championnat. Pas moins de 50 buts ont été inscrits lors des dix rencontres des Campinois, avec 25 buts marqués et autant encaissés. L'Union a la meilleure attaque avec 29 réalisations. La Gantoise se distingue par sa solidité défensive, avec six buts concédés.

La neuvième journée a été prolifique, avec 41 buts inscrits en neuf rencontres, soit une moyenne de 4,56 par match. Depuis l'instauration du football professionnel en 1974, seules quatre journées ont fait mieux.

Seuls les Pays-Bas et l'Allemagne font mieux

La Belgique se distingue très bien à l'échelle européenne. Parmi les dix grands championnats du continent, seules l'Eredivisie (3,82 buts par match) et la Bundesliga (3,5) affichent une moyenne supérieure. Avec ses 3,23 buts, la Pro League occupe la troisième place, devant la Serie A, la Ligue 1 et la Liga.

Lire aussi… La Belgique frappe fort au coefficient UEFA, mais son principal concurrent fait encore mieux
La différence avec la Premier League est frappante. En Angleterre, on compte en moyenne 2,7 buts par match, soit près de vingt pour cent de moins qu'en Belgique. Le Portugal est derrière avec 2,68.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis STVV - Zulte Waregem en live sur Walfoot.be à partir de 19:15 (08/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Les clubs et les joueurs de Pro League risquent de perdre un gros avantage fiscal

Les clubs et les joueurs de Pro League risquent de perdre un gros avantage fiscal

16:40
La Belgique frappe fort au coefficient UEFA, mais son principal concurrent fait encore mieux

La Belgique frappe fort au coefficient UEFA, mais son principal concurrent fait encore mieux

07:40
La tension monte entre le Club NXT et les RSCA Futures : les joueurs du noyau A ont tout à prouver

La tension monte entre le Club NXT et les RSCA Futures : les joueurs du noyau A ont tout à prouver

23:20
Un plan "anti-Carlos Forbs" pour Anderlecht à Bruges ? "Et tous les autres Forbs de leur équipe !"

Un plan "anti-Carlos Forbs" pour Anderlecht à Bruges ? "Et tous les autres Forbs de leur équipe !"

16:20
Bonne nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise : le dossier Dylan Aquino prend une tournure favorable

Bonne nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise : le dossier Dylan Aquino prend une tournure favorable

20:00
"Dites-le honnêtement" : Mats Rits tacle Renard et Borguet après son départ d'Anderlecht

"Dites-le honnêtement" : Mats Rits tacle Renard et Borguet après son départ d'Anderlecht

19:20
Penalty manqué et rouge direct : soirée sous haute tension en Challenger Pro League

Penalty manqué et rouge direct : soirée sous haute tension en Challenger Pro League

22:20
Un retour de poids : la Turquie dévoile sa liste pour affronter la Belgique et la France

Un retour de poids : la Turquie dévoile sa liste pour affronter la Belgique et la France

22:00
Hein Vanhaezebrouck avait vu juste : Van Bommel sélectionne l'attaquant qu'il réclamait depuis des années

Hein Vanhaezebrouck avait vu juste : Van Bommel sélectionne l'attaquant qu'il réclamait depuis des années

21:40
1
"Une prestation intimidante", "Comme des taureaux" : la presse espagnole sous le choc de l'Union Réaction

"Une prestation intimidante", "Comme des taureaux" : la presse espagnole sous le choc de l'Union

19:00
Le mauvais choix de club ? Un Diable Rouge dans le dur en Premier League

Le mauvais choix de club ? Un Diable Rouge dans le dur en Premier League

21:20
"Comment ose-t-il ?" : Koni De Winter a-t-il pris une décision qu'il pourrait regretter ?

"Comment ose-t-il ?" : Koni De Winter a-t-il pris une décision qu'il pourrait regretter ?

21:00
Les Diables Rouges en quarts de finale de la Ligue des Nations ? Voici leurs chances de qualification

Les Diables Rouges en quarts de finale de la Ligue des Nations ? Voici leurs chances de qualification

20:40
La surprise de van Bommel : qui est Kongolo, l'un des grands gagnants de la liste des Diables ?

La surprise de van Bommel : qui est Kongolo, l'un des grands gagnants de la liste des Diables ?

20:20
"Ils nous ont surpris" : l'hommage de l'entraîneur du Celta Vigo à une Union diabolique Réaction

"Ils nous ont surpris" : l'hommage de l'entraîneur du Celta Vigo à une Union diabolique

17:30
Josué Kongolo a failli manquer l'appel de Mark van Bommel : "Normalement, je ne réponds pas..."

Josué Kongolo a failli manquer l'appel de Mark van Bommel : "Normalement, je ne réponds pas..."

15:00
La surprise du chef en attaque : Zidane dévoile sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France

La surprise du chef en attaque : Zidane dévoile sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France

19:40
Un ancien Diable Rouge libéré sous bracelet électronique

Un ancien Diable Rouge libéré sous bracelet électronique

18:30
La caisse sonne : voici les primes européennes déjà assurées par Anderlecht et l'Union

La caisse sonne : voici les primes européennes déjà assurées par Anderlecht et l'Union

10:00
Vincent Kompany bientôt de retour sur le banc du Bayern ? Son adjoint donne de ses nouvelles

Vincent Kompany bientôt de retour sur le banc du Bayern ? Son adjoint donne de ses nouvelles

18:00
"En tant que père, c'est dommage, mais..." : Mark van Bommel réagit à la victoire de Bruges face au PSV

"En tant que père, c'est dommage, mais..." : Mark van Bommel réagit à la victoire de Bruges face au PSV

14:40
Qui va choisir Ivan Leko ? Un absent confirmé au Club de Bruges contre Anderlecht

Qui va choisir Ivan Leko ? Un absent confirmé au Club de Bruges contre Anderlecht

09:00
"C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection

"C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection

17:00
5
Une grande première pour le héros de Vigo : le changement qui donne des ailes à Besfort Zeneli Réaction

Une grande première pour le héros de Vigo : le changement qui donne des ailes à Besfort Zeneli

14:20
1
Mark van Bommel explique son choix de sélectionner Josué Kongolo : "Il a l'occasion de faire ses preuves"

Mark van Bommel explique son choix de sélectionner Josué Kongolo : "Il a l'occasion de faire ses preuves"

13:40
3
The Athletic consacre un article de fond à un Diable : "Vous connaissez Astérix et Obélix ? C'est Obélix"

The Athletic consacre un article de fond à un Diable : "Vous connaissez Astérix et Obélix ? C'est Obélix"

16:00
Le Portugal dévoile sa première sélection sans Cristiano Ronaldo

Le Portugal dévoile sa première sélection sans Cristiano Ronaldo

15:40
"Ce serait formidable" : l'entraîneur de Jorthy Mokio évoque un objectif ambitieux

"Ce serait formidable" : l'entraîneur de Jorthy Mokio évoque un objectif ambitieux

15:40
Malick Fofana, Lucas Stassin ou encore Julien Duranville : voici la liste des Diablotins

Malick Fofana, Lucas Stassin ou encore Julien Duranville : voici la liste des Diablotins

15:20
Déjà énorme : le montant colossal que Bruges va empocher grâce à la Ligue des Champions

Déjà énorme : le montant colossal que Bruges va empocher grâce à la Ligue des Champions

10:30
Candidat à une place de titulaire contre Bruges : de peu utilisé à arme supplémentaire pour Anderlecht

Candidat à une place de titulaire contre Bruges : de peu utilisé à arme supplémentaire pour Anderlecht

09:00
1
Hugo Cuypers profite de la situation de Romelu Lukaku pour être sélectionné pour la première fois ?

Hugo Cuypers profite de la situation de Romelu Lukaku pour être sélectionné pour la première fois ?

14:00
1
Onia-Seke absent contre Bruges ? Vitor Bruno réagit à ses larmes : "Il n'a pas l'habitude de ça"

Onia-Seke absent contre Bruges ? Vitor Bruno réagit à ses larmes : "Il n'a pas l'habitude de ça"

11:40
Pas de Zeno Debast dans la liste des Diables Rouges : voici pourquoi

Pas de Zeno Debast dans la liste des Diables Rouges : voici pourquoi

13:20
Les dés sont jetés : voici le nouvel entraîneur de Saint-Trond

Les dés sont jetés : voici le nouvel entraîneur de Saint-Trond

08:20
"Nous restons bien entendu en contact" : Mark van Bommel n'oublie pas Thibaut Courtois

"Nous restons bien entendu en contact" : Mark van Bommel n'oublie pas Thibaut Courtois

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 07/11 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 07/11 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 07/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 07/11 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 08/11 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 08/11 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 08/11 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 08/11 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de Hein Vanhaezebrouck avait vu juste : Van Bommel sélectionne l'attaquant qu'il réclamait depuis des années El Malvario El Malvario a propos de "C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection den strep den strep a propos de Une grande première pour le héros de Vigo : le changement qui donne des ailes à Besfort Zeneli Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mark van Bommel explique son choix de sélectionner Josué Kongolo : "Il a l'occasion de faire ses preuves" JoBg JoBg a propos de Voici le onze d'Anderlecht pour la réception du RB Salzbourg, avec un retour et une absence Davgn Davgn a propos de Hugo Cuypers profite de la situation de Romelu Lukaku pour être sélectionné pour la première fois ? El Malvario El Malvario a propos de Voici la deuxième liste de Mark van Bommel à la tête des Diables Rouges, avec deux surprises El Malvario El Malvario a propos de Kevin De Bruyne ciblé par de vives critiques à Naples : "Il se sent supérieur et ne se bat pas" El Malvario El Malvario a propos de "Il a pris sa décision et je ne peux rien y changer" : un Diable Rouge a refusé d'être sélectionné JoBg JoBg a propos de Coosemans ironise : "On est la meilleure équipe du pays, maintenant ?" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved