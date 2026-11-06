Que se passe-t-il à Gand ? "Les raisons sont liées aux joueurs"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Que se passe-t-il à Gand ? "Les raisons sont liées aux joueurs"
Photo: © Photonews

Pour le deuxième match consécutif, La Gantoise n'est pas parvenue à trouver le chemin des filets sur la pelouse de KuPS en Conference League. Les Buffalos connaissent ainsi leur premier véritable coup d'arrêt de la saison et doivent désormais réagir.

Pourtant dominatrice, surtout en première période, La Gantoise a laissé filer des points évitables sur la pelouse finlandaise de KuPS ce jeudi. Rien de dramatique pour les Buffalos, qui devront toutefois se relancer après leur revers concédé à Lommel et, donc, cette petite déception européenne.

"Nous aurions dû repartir avec les trois points", déplorait Rik de Mil au micro de Sporza après la partie. "Nous pouvons être satisfaits de la première mi-temps et de notre jeu. Nous nous sommes créé suffisamment d'occasions, mais le ballon ne rentrait pas. Il nous a manqué de tranchant pour marquer", analysait le T1 des Buffalos.

"En seconde période, nous avons bien commencé, mais le jeu s'est progressivement dégradé. Les joueurs ont voulu forcer le jeu, et ce n'est jamais bon. Ils doivent apprendre à jouer de la même manière qu'en première mi-temps."

Comment expliquer la panne offensive de Gand ?

La Gantoise subit le premier coup d'arrêt de sa saison. "Pourquoi le ballon ne rentre-t-il pas depuis deux matchs ? C'est parfois difficile à expliquer, mais il y a certainement plusieurs raisons liées à certains joueurs. Vergara a été absent longtemps et cherche encore son meilleur niveau. Il aurait dû marquer deux fois ici, mais il manque encore de précision. Nous devons continuer à travailler notre efficacité."

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Accrochée pour la deuxième fois déjà en Conference League, La Gantoise ne pointe qu'à la 18e place avec quatre points. "Le match contre l'Étoile Rouge de Belgrade est maintenant crucial", a conclu Rik de Mil. Et on ne peut pas lui donner tort.

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