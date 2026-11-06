Qui va choisir Ivan Leko ? Un absent confirmé au Club de Bruges contre Anderlecht

Jan Virgili devrait manquer le choc entre le Club de Bruges et Anderlecht, dimanche. L'ailier espagnol s'est blessé contre le PSV et a confirmé lui-même son indisponibilité sur Instagram. Ivan Leko va donc devoir revoir ses plans, mais plusieurs alternatives s'offrent à lui.

Le remplacement de Virgili dès la première période face au PSV semblait, dans un premier temps, relever avant tout d'un choix tactique. L'Espagnol était en difficulté face à Sergiño Dest, qui avait pris le dessus à plusieurs reprises grâce à sa vitesse.

Après une nouvelle offensive du latéral du PSV, Ivan Leko a finalement décidé de sortir son ailier. Une discussion animée a brièvement suivi sur le banc.

Virgili confirme sa blessure sur Instagram

Ce changement était toutefois également motivé par des raisons physiques. Peu avant sa sortie, Virgili s'était déjà tenu le dos après un duel. Le joueur a ensuite confirmé qu'il travaillait à son retour sur Instagram. "Je me concentre sur mon rétablissement afin de pouvoir retrouver au plus vite ce que j'aime le plus", a écrit la recrue estivale.

La durée de son indisponibilité reste inconnue. Sa présence dimanche pour le choc contre Anderlecht semble néanmoins très compromise. La trêve internationale qui suivra devrait toutefois lui permettre de bénéficier d'un peu plus de temps pour récupérer.

Lemaréchal semble tenir la corde

Pour remplacer Virgili, Ivan Leko peut notamment faire appel à Diakhon, mais Félix Lemaréchal semble actuellement disposer d'une longueur d'avance.



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Le milieu de terrain a déjà occupé le flanc gauche face au PSV et s'en est plutôt bien sorti. Il a ainsi démontré qu'il pouvait également constituer une solution intéressante à ce poste.