The Athletic consacre un article de fond à un Diable : "Vous connaissez Astérix et Obélix ? C'est Obélix"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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The Athletic consacre un article de fond à un Diable : "Vous connaissez Astérix et Obélix ? C'est Obélix"
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Mike Penders s'affirme progressivement dans les buts de Chelsea. Après avoir essuyé de nombreuses critiques à la suite d'un malheureux but contre son camp face à Tottenham, le gardien de 21 ans a su rebondir de belle manière. Dans un long portrait consacré au portier belge, The Athletic est revenu sur son parcours.

Après son erreur face à Tottenham, qui avait contribué à la défaite 2-0 de Chelsea, Mike Penders a rapidement rebondi. Le jeune gardien a enchaîné avec deux prestations convaincantes contre Liverpool et Manchester United.

Face aux Red Devils, il a même signé sa première clean sheet, ponctuée d'une superbe parade sur une frappe de Bryan Mbeumo. Chelsea s'est imposé 2-0 et, depuis, une question se pose : Emiliano Martínez doit-il retrouver sa place de titulaire ?

La pression ne fait que le rendre plus fort

Guy Martens, ancien entraîneur des gardiens de Genk et mentor de Thibaut Courtois, connaît Penders depuis ses treize ans. Il est particulièrement bien placé pour évoquer les qualités mentales du jeune portier. "Mike reste le même, qu'il y ait 100 000 personnes dans les tribunes ou seulement deux. Il se bonifie même sous la pression", confie-t-il à The Athletic.

Steven Frederix, un autre ancien entraîneur des gardiens de Genk, a lui aussi pu constater la capacité de Penders à gérer la pression. Lors d'une rencontre entre le Jong Genk et Beveren, les supporters avaient tenté de le déconcentrer. "Quand il joue dans un stade avec 80 000 personnes, il trouve ça fantastique. Quand les gens crient, il devient encore plus performant."

Des lacunes corrigées à Genk et des similitudes avec Courtois

Penders n'a pas toujours été le gardien aussi complet qu'il semble devenir aujourd'hui. Son jeu au pied, notamment, constituait à l'origine un point faible. "C'était catastrophique", reconnaît Martens. "Sa technique de dégagement, son contrôle du ballon et sa coordination étaient très rudimentaires." Grâce à un travail individuel intensif, le gardien a progressivement comblé ces lacunes.

Sa soif d'apprendre a également marqué ses entraîneurs. Thorsten Fink, qui lui a offert ses premières opportunités chez les professionnels à Genk, loue notamment son calme et sa concentration. La comparaison avec Thibaut Courtois reste par ailleurs d'actualité. L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a même pris contact avec "la pieuvre" au sujet de Penders, tandis que Courtois a lui-même reconnu certaines similitudes.

Chelsea avait déboursé environ vingt millions d'euros pour attirer Penders en provenance de Genk. Après un prêt à Strasbourg, le jeune portier a obtenu sa chance à Londres cette saison. Reste désormais à savoir s'il parviendra à s'imposer durablement comme titulaire. Guy Martens, lui, ne doute pas de son potentiel et trouve une image particulièrement parlante pour le décrire : "En tant que gardien, c'est une bête. Vous connaissez Astérix et Obélix ? Eh bien, c'est Obélix !"

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