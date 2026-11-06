Un ancien Diable Rouge libéré sous bracelet électronique

Eddy Snelders est de retour chez lui. L'ancien Diable Rouge pourra purger le reste de sa peine à domicile sous bracelet électronique. Sa sécurité en prison aurait été menacée ces derniers mois, ce qui aurait poussé la justice à lui accorder cette mesure.

Le procès d'Eddy Snelders a connu son dénouement au printemps dernier. L'ancien commentateur sportif et Diable Rouge avait de nouveau été condamné en appel à cinq ans de prison, dont 18 mois ferme.

L'été dernier, le tribunal d'Anvers avait reconnu Eddy Snelders coupable de nombreux faits, notamment de voyeurisme, d'exhibitionnisme, d'outrage public aux bonnes mœurs et de plusieurs agressions sexuelles. Il avait alors écopé de cette peine.

L'avocate d'Eddy Snelders voulait éviter une peine de prison ferme

De son côté, Eddy Snelders souhaitait éviter la prison ferme, estimant que son incarcération risquait de compromettre son suivi psychologique.

"L'envoyer en prison serait la décision la plus irresponsable qui soit", avait déclaré son avocate au printemps dernier.

Depuis la fin du mois de mars, l'ancien Diable Rouge purgeait effectivement sa peine en prison. Après avoir été agressé durant sa première semaine de détention, il avait rapidement été transféré dans un autre établissement pénitentiaire.





Eddy Snelders aurait été libéré sous bracelet électronique

Selon les informations de Teletekst 500, son incarcération aurait désormais pris fin. Eddy Snelders aurait été libéré sous surveillance électronique, après avoir purgé sept mois de prison ferme.

Cette décision aurait été prise par la justice en raison de problèmes liés à sa sécurité en détention, qui n'aurait pas pu être garantie. L'ancien Diable Rouge poursuivrait donc l'exécution de sa peine sous bracelet électronique.