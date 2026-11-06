Un plan "anti-Carlos Forbs" pour Anderlecht à Bruges ? "Et tous les autres Forbs de leur équipe !"

Après avoir digéré sa victoire européenne contre le Red Bull Salzbourg, Anderlecht se tourne déjà vers son prochain grand rendez-vous. Dimanche, les Mauves affronteront le Club de Bruges dans un choc très attendu. Vitor Bruno a suivi de près la prestation des Blauw en Zwart contre le PSV et ne cache pas son admiration pour le travail réalisé par Ivan Leko à la tête de l'équipe.

“Si vous êtes capable de livrer un tel match au PSV, chapeau. Le Club de Bruges possède une équipe de très haut niveau et tout le mérite revient à Ivan Leko”, a déclaré Vitor Bruno après la victoire contre Salzbourg. Le coach portugais considère surtout la profondeur du noyau brugeois comme un atout majeur. “Il dispose d'un effectif particulièrement fort, tant offensivement que défensivement.”

Anderlecht doit faire parler le collectif

Un plan spécifique pour stopper Carlos Forbs ? Bruno a ri lorsqu'on lui a posé la question. “Forbs ? Et tous les autres Forbs de leur équipe !”, a-t-il réagi. L'entraîneur ne veut pas que ses joueurs se focalisent sur un seul individu. “Nous devrons le faire en équipe. Nous devons être capables de rivaliser avec le Club de Bruges.”

Selon Vitor Bruno, dimanche, l'équipe comptant le plus de qualités individuelles ne sortira pas forcément victorieuse. “L'équipe qui gagne n'est pas nécessairement celle qui possède le plus de qualités. C'est celle qui veut le plus la victoire. C'est aussi ce que j'ai déjà dit à mes joueurs dans le vestiaire.”

Ne pas offrir d'espace aux Blauw en Zwart

Le message à ses joueurs est clair : Anderlecht devra à nouveau livrer bataille. “Nous nous battrons pour chaque ballon comme si c'était le dernier.”

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L'entraîneur d'Anderlecht a également fait référence au deuxième but du Club de Bruges contre le PSV. Anderlecht ne devra surtout pas offrir les espaces que les Blauw en Zwart avaient alors pu exploiter.