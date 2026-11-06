Un retour de poids : la Turquie dévoile sa liste pour affronter la Belgique et la France

La Turquie a communiqué sa sélection pour les matchs face à la Belgique et à la France. Hakan Calhanoglu, le capi, retrouve le groupe après sa blessure.

La Turquie joue gros lors de cette trêve internationale. Derniers de leur groupe en Ligue des Nations, les Turcs doivent réagir pour éviter la relégation. Leur prochain adversaire sera la Belgique, attendue le 12 novembre à Izmir.

Pour ce double rendez-vous, Sergen Yalçin a dévoilé un groupe de 26 joueurs. Hakan Calhanoglu retrouve sa place après avoir manqué le précédent rassemblement sur blessure. Arda Güler sera aussi présent. Kenan Yildiz, blessé, doit déclarer forfait.

Dans les buts, Yalçin a choisi Berke Özer, Ersin Destanoglu, Serhat Oztasdelen et Ugurcan Cakir. En défense, il pourra compter sur Abdülkerim Bardakci, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmali, Ferdi Kadioglu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak et Zeki Celik.

Le milieu de terrain et l'attaque

Au milieu de terrain, Arda Güler et Hakan Calhanoglu seront accompagnés de Can Uzun, Ismail Yüksek, Orkun Kökçü et Salih Ozcan. Pour l'attaque, sept joueurs ont été appelés : Aral Şimşir, Baris Alper Yilmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Ilhan Fakili, Oguz Aydin et Yunus Akgün.

Aucune victoire pour le moment



Avec aucun point au compteur, la Turquie ferme la marche derrière la France (10 points), l'Italie (7 points) et la Belgique (6 points).