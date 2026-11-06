Un secteur bien précis pose problème à Mark van Bommel chez les Diables Rouges

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Un secteur bien précis pose problème à Mark van Bommel chez les Diables Rouges
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2679

Mark van Bommel ne devrait pas convoquer un groupe aussi étoffé pour le prochain double rendez-vous face à la Turquie et à l'Italie. Contrairement à il y a un mois et demi, lorsque la Belgique avait quatre rencontres de Ligue des Nations au programme, le sélectionneur entend cette fois s'en tenir à un noyau plus restreint. Il risque toutefois de devoir composer avec plusieurs absences, particulièrement en défense.

Mark Van Bommel entend s'appuyer sur les signaux positifs envoyés par plusieurs joueurs lors du dernier rassemblement. Des éléments comme Godts et Lavia ont impressionné, Lukebakio a confirmé sa valeur, tandis que le duo Ngoy-Mechele a poursuivi sur sa lancée après ses solides prestations à la Coupe du monde. Seys a lui aussi franchi un nouveau cap.

Doku de retour, Fofana risque d'en faire les frais

Sur les ailes, Van Bommel ne manque pas de solutions. Avec Godts, Moreira, Trossard, Lukebakio et désormais le retour de Jérémy Doku, le sélectionneur dispose de nombreuses options. Lors du premier rassemblement sous les ordres de Van Bommel, Doku était resté à Manchester afin de soigner une blessure. Après une Coupe du monde difficile, il entend désormais reconquérir sa place, de préférence sur le flanc gauche.

Ce retour pourrait toutefois avoir des conséquences pour Malick Fofana. Lors du dernier rassemblement, l'ailier n'a pratiquement pas eu l'occasion de se montrer et s'est contenté de huit minutes de jeu contre la Turquie. Avec le retour de Doku, la concurrence sur les ailes s'annonce encore plus intense.

Il faudra surtout bricoler dans l'axe de la défense

C'est toutefois en défense que les inquiétudes sont les plus importantes. Zeno Debast souffre de problèmes à la cuisse et doit déclarer forfait. De son côté, Bologne préférerait qu'Arthur Theate reste en Italie afin d'y retrouver du rythme. Quant à Koni De Winter, sa situation personnelle a évolué puisqu'il vient de devenir père. Les solutions dans l'axe de la défense se font donc particulièrement rares.


Van Bommel a dès lors tout intérêt à espérer qu'aucun nouveau pépin ne vienne perturber ses plans dans les prochains jours. La Turquie et l'Italie constituent deux adversaires coriaces, et le sélectionneur risque de devoir composer avec des solutions de fortune précisément au poste où ses options sont les plus limitées.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Deux Diables Rouges sont devenus papas ces derniers jours

Deux Diables Rouges sont devenus papas ces derniers jours

11:20
Mark Van Bommel va-t-il surprendre pour sa deuxième sélection ? Les 26 Diables potentiels

Mark Van Bommel va-t-il surprendre pour sa deuxième sélection ? Les 26 Diables potentiels

07:20
🎥 En France, des supporters diffusent une musique de cirque en plein match pour se moquer de leurs joueurs

🎥 En France, des supporters diffusent une musique de cirque en plein match pour se moquer de leurs joueurs

11:00
Déjà énorme : le montant colossal que Bruges va empocher grâce à la Ligue des Champions

Déjà énorme : le montant colossal que Bruges va empocher grâce à la Ligue des Champions

10:30
La caisse sonne : voici les primes européennes déjà assurées par Anderlecht et l'Union

La caisse sonne : voici les primes européennes déjà assurées par Anderlecht et l'Union

10:00
Bon début européen pour rêver d'un exploit : "En jouant bien, nous pourrions battre l'Ajax"

Bon début européen pour rêver d'un exploit : "En jouant bien, nous pourrions battre l'Ajax"

09:40
Du changement aussi en attaque ? Les compositions probables de Standard - Beveren

Du changement aussi en attaque ? Les compositions probables de Standard - Beveren

09:20
Candidat à une place de titulaire contre Bruges : de peu utilisé à arme supplémentaire pour Anderlecht

Candidat à une place de titulaire contre Bruges : de peu utilisé à arme supplémentaire pour Anderlecht

09:00
Qui va choisir Ivan Leko ? Un absent confirmé au Club de Bruges contre Anderlecht

Qui va choisir Ivan Leko ? Un absent confirmé au Club de Bruges contre Anderlecht

09:00
Les dés sont jetés : voici le nouvel entraîneur de Saint-Trond

Les dés sont jetés : voici le nouvel entraîneur de Saint-Trond

08:20
Que se passe-t-il à Gand ? "Les raisons sont liées aux joueurs"

Que se passe-t-il à Gand ? "Les raisons sont liées aux joueurs"

08:00
La Belgique frappe fort au coefficient UEFA, mais son principal concurrent fait encore mieux

La Belgique frappe fort au coefficient UEFA, mais son principal concurrent fait encore mieux

07:40
L'Union continue à faire sensation en Europe : "Ce n'était pas un match pour les cardiaques" Réaction

L'Union continue à faire sensation en Europe : "Ce n'était pas un match pour les cardiaques"

07:00
Privés de plusieurs joueurs : voici la liste des U17 belges pour la Coupe du Monde

Privés de plusieurs joueurs : voici la liste des U17 belges pour la Coupe du Monde

22:05
Libre, Sergio Conceição pourrait très bientôt retrouver du service

Libre, Sergio Conceição pourrait très bientôt retrouver du service

06:40
L'Union Belge veut réagir après avoir perdu plusieurs binationaux, et proposer un nouveau mécanisme!

L'Union Belge veut réagir après avoir perdu plusieurs binationaux, et proposer un nouveau mécanisme!

19:30
Yann Sommer devant... Thibaut Courtois : la statistique étonnante du gardien brugeois

Yann Sommer devant... Thibaut Courtois : la statistique étonnante du gardien brugeois

06:20
La fièvre du jeudi soir pour une Union héroïque : "C'était un match d'hommes, on aime souffrir" Réaction

La fièvre du jeudi soir pour une Union héroïque : "C'était un match d'hommes, on aime souffrir"

23:55
L'Antwerp au top, c'est fini ? "Vermeeren a pourtant vu comment s'y prendre"

L'Antwerp au top, c'est fini ? "Vermeeren a pourtant vu comment s'y prendre"

06:00
"Nous battre pour lui et pour le club" : Youri Tielemans prend la défense de son coach à Manchester United

"Nous battre pour lui et pour le club" : Youri Tielemans prend la défense de son coach à Manchester United

23:20
Zeneli pour faire la différence, Saint Koffi pour sauver la baraque : l'Union écœure le Celta !

Zeneli pour faire la différence, Saint Koffi pour sauver la baraque : l'Union écœure le Celta !

22:54
Coosemans ironise : "On est la meilleure équipe du pays, maintenant ?"

Coosemans ironise : "On est la meilleure équipe du pays, maintenant ?"

05:00
2
Moment spécial pour un Diable Rouge en Ligue des Champions : "J'ai toujours voulu en avoir un"

Moment spécial pour un Diable Rouge en Ligue des Champions : "J'ai toujours voulu en avoir un"

23:00
Koffi sauve l'Union, Zeneli rate un penalty ! Direct Commenté Live

Koffi sauve l'Union, Zeneli rate un penalty ! Direct Commenté

21:35
Un Vitor Bruno très satisfait, mais pas encore détendu : "C'est très difficile"

Un Vitor Bruno très satisfait, mais pas encore détendu : "C'est très difficile"

22:23
Encore une liste élargie : voici les 31 (!) Italiens qui affronteront la Belgique

Encore une liste élargie : voici les 31 (!) Italiens qui affronteront la Belgique

21:30
Un adjoint de Mark van Bommel critique le PSV après sa défaite contre Bruges : "Un manque de vigilance"

Un adjoint de Mark van Bommel critique le PSV après sa défaite contre Bruges : "Un manque de vigilance"

21:45
La Gantoise laisse filer de précieux points face à un faible adversaire finlandais !

La Gantoise laisse filer de précieux points face à un faible adversaire finlandais !

21:15
La catastrophe est confirmée pour le Standard et Marlon Fossey

La catastrophe est confirmée pour le Standard et Marlon Fossey

21:04
La "crise" oubliée : Anderlecht aurait dû marquer plus, mais enchaîne face au RB Salzbourg !

La "crise" oubliée : Anderlecht aurait dû marquer plus, mais enchaîne face au RB Salzbourg !

20:44
René Weiler a humilié un chouchou du Lotto Park : "C'était gratuit de sa part"

René Weiler a humilié un chouchou du Lotto Park : "C'était gratuit de sa part"

20:30
Pas de matchs en Espagne ce week-end ? Le syndicat des joueurs a émis la demande

Pas de matchs en Espagne ce week-end ? Le syndicat des joueurs a émis la demande

20:15
🎥 Le superbe coup-franc de Ludwig Augustinsson face au RB Leipzig

🎥 Le superbe coup-franc de Ludwig Augustinsson face au RB Leipzig

20:01
Vincent Mannaert, un CEO comblé et ambitieux : "Quand vous allez gagner à l'Inter et au PSV..."

Vincent Mannaert, un CEO comblé et ambitieux : "Quand vous allez gagner à l'Inter et au PSV..."

19:45
Le RFC Liège mis en péril par... le Sporting d'Anderlecht : le côté injuste des U23 en D1B ?

Le RFC Liège mis en péril par... le Sporting d'Anderlecht : le côté injuste des U23 en D1B ?

19:15
Bonne nouvelle pour Anderlecht : après quatre mois de blessure, un retour sur la pelouse du Lotto Park

Bonne nouvelle pour Anderlecht : après quatre mois de blessure, un retour sur la pelouse du Lotto Park

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 5
Turquie Turquie 12/11 Belgique Belgique
Angleterre Angleterre 12/11 Croatie Croatie
Italie Italie 12/11 France France
République tchèque République tchèque 12/11 Espagne Espagne
Serbie Serbie 13/11 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 13/11 Grèce Grèce
Norvège Norvège 14/11 Pays de Galles Pays de Galles
Portugal Portugal 14/11 Danemark Danemark

Dernières réactions

Sandirap77 Sandirap77 a propos de Coosemans ironise : "On est la meilleure équipe du pays, maintenant ?" den strep den strep a propos de Voici le onze d'Anderlecht pour la réception du RB Salzbourg, avec un retour et une absence Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Bruges est prêt, Anderlecht est prévenu : "S'il y a un match à gagner dans la saison, c'est contre Anderlecht" 051961rouche 051961rouche a propos de Un trou à gauche, une tuile à droite : Marc Wilmots et le Standard doivent revoir leurs plans den strep den strep a propos de Vitor Bruno mis dans l'embarras à Anderlecht : "Certaines choses ne dépendent pas de moi" El Malvario El Malvario a propos de "La saison prochaine, il ne sera pas là" : Ivan Leko s'attend à perdre un Diable Rouge du Club de Bruges Sandirap77 Sandirap77 a propos de Anderlecht au clash avec l'Union Belge ? La direction bloque ses talents pour un prestigieux tournoi 051961rouche 051961rouche a propos de Terrible nouvelle au Standard : les détails de la blessure du capitaine et des cinq autres absents Sead08 Sead08 a propos de Le football belge lui aussi en deuil : l'ancien Diable Rouge Toni Brogno nous a quittés Pogi Pogi a propos de Le Standard floué par l'arbitrage ? Jonathan Lardot est très clair Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved