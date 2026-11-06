Un secteur bien précis pose problème à Mark van Bommel chez les Diables Rouges

Mark van Bommel ne devrait pas convoquer un groupe aussi étoffé pour le prochain double rendez-vous face à la Turquie et à l'Italie. Contrairement à il y a un mois et demi, lorsque la Belgique avait quatre rencontres de Ligue des Nations au programme, le sélectionneur entend cette fois s'en tenir à un noyau plus restreint. Il risque toutefois de devoir composer avec plusieurs absences, particulièrement en défense.

Mark Van Bommel entend s'appuyer sur les signaux positifs envoyés par plusieurs joueurs lors du dernier rassemblement. Des éléments comme Godts et Lavia ont impressionné, Lukebakio a confirmé sa valeur, tandis que le duo Ngoy-Mechele a poursuivi sur sa lancée après ses solides prestations à la Coupe du monde. Seys a lui aussi franchi un nouveau cap.

Doku de retour, Fofana risque d'en faire les frais

Sur les ailes, Van Bommel ne manque pas de solutions. Avec Godts, Moreira, Trossard, Lukebakio et désormais le retour de Jérémy Doku, le sélectionneur dispose de nombreuses options. Lors du premier rassemblement sous les ordres de Van Bommel, Doku était resté à Manchester afin de soigner une blessure. Après une Coupe du monde difficile, il entend désormais reconquérir sa place, de préférence sur le flanc gauche.

Ce retour pourrait toutefois avoir des conséquences pour Malick Fofana. Lors du dernier rassemblement, l'ailier n'a pratiquement pas eu l'occasion de se montrer et s'est contenté de huit minutes de jeu contre la Turquie. Avec le retour de Doku, la concurrence sur les ailes s'annonce encore plus intense.

Il faudra surtout bricoler dans l'axe de la défense

C'est toutefois en défense que les inquiétudes sont les plus importantes. Zeno Debast souffre de problèmes à la cuisse et doit déclarer forfait. De son côté, Bologne préférerait qu'Arthur Theate reste en Italie afin d'y retrouver du rythme. Quant à Koni De Winter, sa situation personnelle a évolué puisqu'il vient de devenir père. Les solutions dans l'axe de la défense se font donc particulièrement rares.



Van Bommel a dès lors tout intérêt à espérer qu'aucun nouveau pépin ne vienne perturber ses plans dans les prochains jours. La Turquie et l'Italie constituent deux adversaires coriaces, et le sélectionneur risque de devoir composer avec des solutions de fortune précisément au poste où ses options sont les plus limitées.