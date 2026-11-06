Vincent Kompany bientôt de retour sur le banc du Bayern ? Son adjoint donne de ses nouvelles

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Vincent Kompany bientôt de retour sur le banc du Bayern ? Son adjoint donne de ses nouvelles
Photo: © Photonews

Aaron Danks, l'adjoint de Vincent Kompany, a donné des nouvelles de l'entraîneur belge en conférence de presse ce vendredi. L'ancien Diable Rouge se rétablit progressivement.

Actuellement toujours en convalescence à son domicile après avoir été hospitalisé, Vincent Kompany n'est toujours pas revenu sur le banc du Bayern Munich. La prudence est de mise avec l'ancien Diable Rouge.

"J'ai eu deux conversations téléphoniques très positives avec Vince ces derniers jours", a déclaré Aaron Danks en conférence de presse. "Il semble optimiste et paraît être sur la bonne voie pour se rétablir."

Aucune date de retour fixée

Cependant, difficile de savoir réellement quand il reviendra : "Il n'y a pas encore de date précise fixée pour son retour, mais avec la trêve internationale qui approche, ce sera le bon moment pour faire le point sur sa situation, voir comment il se sent et déterminer quand il pourra revenir."

"Nous sommes prêts et nous avons hâte de l'accueillir à nouveau dès que possible", a-t-il conclu à propos de Vincent Kompany.


Ce week-end, le Bayern affrontera Mayence en championnat. Le coup d'envoi sera donné ce samedi à 15h30 à la Mewa Arena.

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