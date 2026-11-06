Voici la deuxième liste de Mark van Bommel à la tête des Diables Rouges, avec deux surprises

Mark van Bommel a dévoilé ce vendredi sa deuxième liste à la tête des Diables Rouges. Hugo Cuypers et Josué Ndenge Kongolo sont convoqués pour la première fois en équipe nationale belge.

La prochaine trêve internationale approche à grands pas. La Belgique affrontera la Turquie (12 novembre) et l'Italie (15 novembre) en Ligue des Nations A.

Mark van Bommel a choisi de retenir 26 joueurs pour cette trêve

Dans les buts, toujours pas de Thibaut Courtois, sans surprise, lui qui a demandé à faire l'impasse sur la Ligue des Nations. Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt et Jari De Busser sont repris.

En défense figurent Arthur Theate, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Joaquin Seys, Timothy Castagne, Kyriani Sabbe et, petite surprise, Josué Kongolo, le défenseur du KRC Genk. À noter également les absences de Thomas Meunier et de Zeno Debast.

Au milieu de terrain, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Mandela Keita, Roméo Lavia, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne sont repris. Pas réellement de surprise.

Jérémy Doku, Leandro Trossard, Dodi Lukebakio, Mika Godts, Diego Moreira, Romelu Lukaku, Charles De Ketelaere et enfin Hugo Cuypers ont été repris. Ce dernier joueur cité connaît sa première sélection à l'âge de 29 ans, lui qui évolue à Monterrey, au Mexique.





La liste complète des Diables Rouges

Gardiens :

- Senne Lammens

- Mike Penders

- Maarten Vandevoordt

- Jari De Busser

Défenseurs :

- Arthur Theate

- Nathan Ngoy

- Brandon Mechele

- Josué Kongolo

- Maxim De Cuyper

- Joaquin Seys

- Timothy Castagne

- Kyriani Sabbe

Milieux :

- Youri Tielemans

- Nicolas Raskin

- Mandela Keita

- Roméo Lavia

- Hans Vanaken

- Kevin De Bruyne

Attaquants :

- Jérémy Doku

- Leandro Trossard

- Dodi Lukebakio

- Mika Godts

- Diego Moreira

- Hugo Cuypers

- Romelu Lukaku

- Charles De Ketelaere