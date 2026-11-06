Yann Sommer devant... Thibaut Courtois : la statistique étonnante du gardien brugeois

Yann Sommer devant... Thibaut Courtois : la statistique étonnante du gardien brugeois
Photo: © photonews
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Yann Sommer est pour l’instant le meilleur parmi les gardiens de but de Ligue des champions. Le portier suisse du Club de Bruges a de nouveau été important contre le PSV et, après quatre journées, il domine le classement officiel des arrêts de l’UEFA.

Yann Sommer compte en effet 27 arrêts, soit cinq de plus que Stas Pokatilov, du club azéri de Sabah. Dominik Takáč et Tjark Ernst se partagent la troisième place avec vingt arrêts.

Le gardien du Club de Bruges a gardé sa cage inviolée à une reprise en quatre matches et a encaissé sept buts.

Courtois et Vandevoordt également présents dans le classement

Yann Sommer devance donc plusieurs grands noms : Thibaut Courtois occupe la sixième place avec dix-neuf arrêts, tandis que Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) figure lui aussi dans le top 10 avec dix-sept arrêts.

Pas forcément si étonnant puisque les portiers de grands clubs comme le Real Madrid ont moins de travail à effectuer. Mais cette statistique reste impressionnante car si Bruges a pu venir à bout de l'Inter, de Lens et du PSV, c'est en bonne partie grâce à son gardien !

Les treize meilleurs gardiens de but en Ligue des champions

RangGardienClubArrêtsButs encaissésPenalties arrêtésClean sheetsMatches
1Yann SommerClub Bruges277014
2Stas PokatilovSabah2210114
3Dominik TakáčSlovan Bratislava2013003
3Tjark ErnstFeyenoord2011004
5Diogo CostaFC Porto197004
5Thibaut CourtoisReal Madrid197004
5Zion SuzukiAston Villa196014
8Maarten VandevoordtRB Leipzig1711114
8Uğurcan ÇakırGalatasaray179014
8Josep MartínezInter176024
8Nikita HaikinBodø/Glimt174034
12Arild ØstbøViking1610004
12Matvey SafonovPSG165014

Lire aussi… Moment spécial pour un Diable Rouge en Ligue des Champions : "J'ai toujours voulu en avoir un"
Source : statistiques officielles de l’UEFA, classement après la quatrième journée.

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