Yann Sommer devant... Thibaut Courtois : la statistique étonnante du gardien brugeois

Yann Sommer est pour l’instant le meilleur parmi les gardiens de but de Ligue des champions. Le portier suisse du Club de Bruges a de nouveau été important contre le PSV et, après quatre journées, il domine le classement officiel des arrêts de l’UEFA.

Yann Sommer compte en effet 27 arrêts, soit cinq de plus que Stas Pokatilov, du club azéri de Sabah. Dominik Takáč et Tjark Ernst se partagent la troisième place avec vingt arrêts.

Le gardien du Club de Bruges a gardé sa cage inviolée à une reprise en quatre matches et a encaissé sept buts.

Courtois et Vandevoordt également présents dans le classement

Yann Sommer devance donc plusieurs grands noms : Thibaut Courtois occupe la sixième place avec dix-neuf arrêts, tandis que Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) figure lui aussi dans le top 10 avec dix-sept arrêts.

Pas forcément si étonnant puisque les portiers de grands clubs comme le Real Madrid ont moins de travail à effectuer. Mais cette statistique reste impressionnante car si Bruges a pu venir à bout de l'Inter, de Lens et du PSV, c'est en bonne partie grâce à son gardien !

Les treize meilleurs gardiens de but en Ligue des champions

Rang Gardien Club Arrêts Buts encaissés Penalties arrêtés Clean sheets Matches 1 Yann Sommer Club Bruges 27 7 0 1 4 2 Stas Pokatilov Sabah 22 10 1 1 4 3 Dominik Takáč Slovan Bratislava 20 13 0 0 3 3 Tjark Ernst Feyenoord 20 11 0 0 4 5 Diogo Costa FC Porto 19 7 0 0 4 5 Thibaut Courtois Real Madrid 19 7 0 0 4 5 Zion Suzuki Aston Villa 19 6 0 1 4 8 Maarten Vandevoordt RB Leipzig 17 11 1 1 4 8 Uğurcan Çakır Galatasaray 17 9 0 1 4 8 Josep Martínez Inter 17 6 0 2 4 8 Nikita Haikin Bodø/Glimt 17 4 0 3 4 12 Arild Østbø Viking 16 10 0 0 4 12 Matvey Safonov PSG 16 5 0 1 4

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Source : statistiques officielles de l’UEFA, classement après la quatrième journée.