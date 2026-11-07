🎥 L'hommage vibrant du Kuipje à Toni Brogno avant Westerlo-Charleroi

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 L'hommage vibrant du Kuipje à Toni Brogno avant Westerlo-Charleroi
Photo: © Photonews
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Le Kuipje où il a planté tant de buts a rendu hommage à Toni Brogno ce samedi. Le Diable Rouge et meilleur buteur du championnat en 2000 sous le maillot de Westerlo est décédé cette semaine des suites d'un cancer du foie.

Hasard du calendrier, ou clin d'oeil du destin : quelques jours après le décès de Toni Brogno, ce sont ses deux équipes emblématiques, le KVC Westerlo et le Sporting Charleroi, qui s'affrontent ce samedi soir.

Sans surprise, l'hommage était à la hauteur du joueur, qui avait marqué 53 buts en 97 matchs sous le maillot de Westerlo et terminé meilleur buteur du championnat en 1999-2000.

Les 22 joueurs sont montés sur le terrain avec un maillot à l'effigie de Toni Brogno, en l'honneur duquel un tifo a également été déployé en tribunes. Autre symbole : l'hymne habituel de la Pro League a été remplacé par... le Mambo n°5 de Lou Bega, morceau préféré de l'ancien Diable Rouge. 

Toni Brogno, une icône des deux clubs

L'émotion était palpable dans le stade, et ce des deux côtés car Toni Brogno a bien sûr marqué aussi l'histoire du Sporting Charleroi. Après y avoir fait ses débuts professionnels en 1994, il a porté le maillot des Zèbres de 2004 à 2006, marquant 12 buts en 65 matchs. En plus du Sporting, le natif de Marchienne-au-Pont a aussi joué pour l'Olympic, où il a explosé de 1995 à 1997 et a terminé sa carrière en 2009.

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Toni Brogno a été emporté par un cancer du foie très agressif, qui s'était déclaré il y a deux ans. Son frère Dante, avec qui il travaillait au sein du staff du RAEC Mons, avait alors quitté son poste et s'était mis en retrait du monde du football pour passer du temps à ses côtés et le soutenir dans son combat. Un combat malheureusement perdu ce 3 novembre dernier. 

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