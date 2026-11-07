🎥 Sa rage de vaincre en dit long : Arthur Theate fait taire les critiques d'un fameux coup de casque

Bologne s'est imposé 1-2 à Parme. Arthur Theate s'est chargé d'ouvrir le score d'un coup de tête rageeur sous la latte.

Arthur Theate ne vivait pas des semaines faciles à Bologne. Entre une grosse erreur contre l'AC Milan et un penalty concédé face à Monza, ses dernières erreurs ont été directement sanctionnées. Mais son équipe l'a chaque fois emporté.

Ce soir, c'est le Liégeois qui a montré la voie à suivre en ouvrant le score. Alors que le score était de 0-0 au repos malgré une carte rouge déstabilisant Parme dès la neuvième minute, Theate a fait mouche dès la reprise.

Arthur Theate en renard des surfaces

Sur un bon centre venu de la droite, le Diable Rouge s'est fait oublier de la défense locale et a placé son coup de tête sous la barre. Sa joie pleine de rage de vaincre en disait long sur l'importance de ce but.

🇧🇪 | Arthur Theate donne l’avantage à Bologne d’une tête remplie de rage ! 🧠💪 https://t.co/52gc0t5zqQ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 7, 2026

Il s'agissait d'ailleurs de son premier de la saison, lui qui avait déjà scoré à deux reprises pour Bologne lors de son premier passage, en 2021/2022. Pour ne rien gâcher à la fête, son équipe a fini par l'emporter 1-2.





Bien loin de la morosité de début de saison sous les ordres d'un certain Domenico Tedesco, Bologne en est désormais à quatre victoires de suite et monte provisoirement à la huitième place de Serie A.