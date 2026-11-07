🎥 Sa rage de vaincre en dit long : Arthur Theate fait taire les critiques d'un fameux coup de casque

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Sa rage de vaincre en dit long : Arthur Theate fait taire les critiques d'un fameux coup de casque
Photo: © photonews

Bologne s'est imposé 1-2 à Parme. Arthur Theate s'est chargé d'ouvrir le score d'un coup de tête rageeur sous la latte.

Arthur Theate ne vivait pas des semaines faciles à Bologne. Entre une grosse erreur contre l'AC Milan et un penalty concédé face à Monza, ses dernières erreurs ont été directement sanctionnées. Mais son équipe l'a chaque fois emporté.

Ce soir, c'est le Liégeois qui a montré la voie à suivre en ouvrant le score. Alors que le score était de 0-0 au repos malgré une carte rouge déstabilisant Parme dès la neuvième minute, Theate a fait mouche dès la reprise.

Arthur Theate en renard des surfaces

Sur un bon centre venu de la droite, le Diable Rouge s'est fait oublier de la défense locale et a placé son coup de tête sous la barre. Sa joie pleine de rage de vaincre en disait long sur l'importance de ce but.

Il s'agissait d'ailleurs de son premier de la saison, lui qui avait déjà scoré à deux reprises pour Bologne lors de son premier passage, en 2021/2022. Pour ne rien gâcher à la fête, son équipe a fini par l'emporter 1-2.

Bien loin de la morosité de début de saison sous les ordres d'un certain Domenico Tedesco, Bologne en est désormais à quatre victoires de suite et monte provisoirement à la huitième place de Serie A.

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