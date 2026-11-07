60 millions d'euros pour un grand espoir polonais ? Le Bayern de Kompany s'intéresse à une pépite du FC Porto

Le Bayern Munich de Vincent Kompany cherche à renforcer son attaque cet été. Un jeune talent polonais évoluant au FC Porto intéresse les dirigeants bavarois.

Le Bayern Munich prépare la saison prochaine. Malgré les nombreuses solutions dont dispose Vincent Kompany en attaque, les dirigeants allemands souhaitent renforcer ce secteur. Ils cherchent un joueur capable de concurrencer Luis Díaz, qui occupe le flanc gauche depuis son arrivée en Bavière.

Un profil qui pourrait intéresser Vincent Kompany

D'après Sky Sport Germany, le club allemand s'intéresse à Oskar Pietuszewski. Le Polonais de 18 ans évolue au FC Porto, où il a réalisé de beaux progrès. Ses performances auraient convaincu Max Eberl, le directeur sportif.

🚨📈 Oskar Pietuszewski is one of FC Bayern’s concrete candidates for next summer as a classic left winger and highly talented backup for Luis Díaz. EXCL DETAIL: He has a €60m release clause. Bayern have been informed about all details. There have already been discussions. Max Eberl appreciates him. Bayern have several candidates on their shortlist. The 18 y/o FC Porto top talent is one of them. @SkySportDE 🇵🇱 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 5, 2026

Le jeune attaquant a quelques arguments à faire valoir. S'il évolue sur le côté gauche, il peut jouer à droite ou dans l'axe, derrière l'avant-centre. De quoi offrir plusieurs possibilités à Kompany, qui apprécie les joueurs capables d'occuper différentes positions.

Porto pourrait réaliser une belle opération financière. Le club portugais avait déboursé 8,63 millions d'euros pour faire venir Pietuszewski du Jagiellonia Białystok. Sa valeur marchande est estimée à 25 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en juin 2031, le Polonais ne devrait pas quitter Porto à petit prix.





60 millions d'euros pour le libérer

Le départ ne sera pas donné. Une clause libératoire de 60 millions d'euros figure dans le contrat du Polonais. Le Bayern devra décider s'il souhaite investir autant pour attirer le jeune ailier.