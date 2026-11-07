"Anderlecht ne va pas faire d'étincelles" : un mauvais présage pour les Mauves avant le choc à Bruges ?

Aad de Mos ne donne pas beaucoup de chances à Anderlecht face au Club de Bruges dimanche. Mais les supporters mauves peuvent se rassurer : ses pronostics font souvent sourire sur les réseaux sociaux.

"Sur la base de ce que j'ai vu mercredi, je dis qu'Anderlecht ne va pas faire d'étincelles là-bas. Le Club de Bruges a l’avantage d'avoir un jour de repos supplémentaire. Et à Bruges, c'est difficile", juge le Néerlandais sur Het Laatste Nieuws.

De Mos voit un grand fossé entre les deux clubs

De Mos ne s'attend pas à ce qu'Anderlecht comble son retard sur le Club de Bruges. Hugo Broos se montre aussi pessimiste à ce sujet. Selon l'ancien entraîneur, la construction du nouveau stade brugeois ne fera qu'accentuer le fossé financier. Il se demande quel club belge pourra rivaliser avec cela au cours des cinq prochaines années.

De Mos estime qu'Anderlecht doit regarder sa situation en face. "Reconnaissez votre retard. Ne dites pas : We are Anderlecht, en pensant que tout s'arrangerai. Posez-vous la question de savoir si votre club est dans l'air du temps." Selon lui, les Mauves doivent devenir plus solides sur le fond plutôt que de se reposer sur leur grand nom.

Les supporters d'Anderlecht doivent-ils s'inquiéter ?

Le pronostic de De Mos semble peu encourageant pour les Bruxellois, mais sa réputation dans ce domaine est loin de faire l'unanimité. Ses déclarations sur les matchs sont accueillies avec une bonne dose de scepticisme sur les réseaux sociaux depuis des années, car ses prévisions tombent régulièrement à côté.

Lire aussi… "Jusqu'aux toilettes" : un ancien d'Anderlecht explique comment faire mal au Club de Bruges›

Les supporters d'Anderlecht peuvent peut-être s'y accrocher, même si seul le résultat sur le terrain comptera. Le Club de Bruges est l'immense favori. Anderlecht aura l'occasion de prouver le contraire dimanche.