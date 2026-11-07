Après l'humiliation, les supporters de Lens réagissent

La défaite historique 1-9 contre Côme laissera des traces au RC Lens. Cinq associations de supporters ont vivement attaqué les joueurs et la direction du club dans un communiqué commun. Elles estiment que l'équipe a sali l'honneur du club et menacent désormais de mener des actions.

Lens a vécu un véritable cauchemar mercredi soir en Ligue des champions. Le club français a été humilié à domicile par Côme, qui a inscrit pas moins de neuf buts. Hazard était titulaire, mais n'a pas pu empêcher la débâcle. Cette défaite est en outre survenue peu après le douloureux 0-3 contre le Club de Bruges et le revers dans le derby face à Lille.

Les supporters sont furieux et exigent des changements

Les Red Tigers, Kop Sang et Or, North Devils, Lens 1906 et Artois Lens Boys ont diffusé vendredi un communiqué commun. Le message adressé au club est particulièrement dur. "Vous avez transgressé le code d'honneur du Racing", peut-on lire selon Lensois.com.

« Une ligne rouge a été franchie. Cette ligne n’avait rien d’implicite. Elle est définie par ce qui est l’âme de ce club qui a une histoire, un contexte local particulier. Cette ligne reposait sur un principe simple : jamais les acteurs du jeu devaient avoir une attitude telle que l’on se demande si leur non-match n’était pas souhaité. »

« Les associations de supporters se concertent actuellement pour savoir quels sont les modes d’actions et de revendications à engager, dès demain et jusqu’à dimanche pour l’instant (…) Cette décision poursuit un double objectif : sanctionner et prévenir. Sanctionner, parce que l’attitude des joueurs sur ce match et de certains dirigeants depuis quelques temps sont d’une extrême gravité et ont porté atteinte à l’image du RC Lens pour des décennies dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Prévenir, parce qu’il est aujourd’hui impossible d’écarter le risque de voir se reproduire contre Marseille des comportements similaires à ceux qui l’ont conduit à cette situation. »



Les associations de supporters demeurent attachées au principe selon lequel les sanctions individuelles doivent, autant que possible, prévaloir. Néanmoins, la gravité des faits ainsi que le caractère collectif et organisé des agissements constatés imposent une réponse à la hauteur des évènements. Les associations de supporters ne peuvent prendre le risque de nouvelles déculottées alors que même que chacun appelle à identifier les responsables. A ce titre, les associations de supporters réaffirment avec la plus grande fermeté que l’accès au terrain ne peut s’effectuer sans honneur et sans fierté. Elles annoncent également qu’à l’avenir, chaque fois que les circonstances se répèteront, des actions seront systématiquement menées. Les associations de supporters invitent par ailleurs l’ensemble des dirigeants du club à agir au sein de leurs propres rangs afin de faire respecter l’Histoire du club et la préservation de notre modèle de football populaire.