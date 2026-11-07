Après l'humiliation, les supporters de Lens réagissent

Après l'humiliation, les supporters de Lens réagissent
Photo: © photonews

La défaite historique 1-9 contre Côme laissera des traces au RC Lens. Cinq associations de supporters ont vivement attaqué les joueurs et la direction du club dans un communiqué commun. Elles estiment que l'équipe a sali l'honneur du club et menacent désormais de mener des actions.

Lens a vécu un véritable cauchemar mercredi soir en Ligue des champions. Le club français a été humilié à domicile par Côme, qui a inscrit pas moins de neuf buts. Hazard était titulaire, mais n'a pas pu empêcher la débâcle. Cette défaite est en outre survenue peu après le douloureux 0-3 contre le Club de Bruges et le revers dans le derby face à Lille.

Les supporters sont furieux et exigent des changements

Les Red Tigers, Kop Sang et Or, North Devils, Lens 1906 et Artois Lens Boys ont diffusé vendredi un communiqué commun. Le message adressé au club est particulièrement dur. "Vous avez transgressé le code d'honneur du Racing", peut-on lire selon Lensois.com.

« Une ligne rouge a été franchie. Cette ligne n’avait rien d’implicite. Elle est définie par ce qui est l’âme de ce club qui a une histoire, un contexte local particulier.  Cette ligne reposait sur un principe simple : jamais les acteurs du jeu devaient avoir une attitude telle que l’on se demande si leur non-match n’était pas souhaité. »

« Les associations de supporters se concertent actuellement pour savoir quels sont les modes d’actions et de revendications à engager, dès demain et jusqu’à dimanche pour l’instant (…) Cette décision poursuit un double objectif : sanctionner et prévenir. Sanctionner, parce que l’attitude des joueurs sur ce match et de certains dirigeants depuis quelques temps sont d’une extrême gravité et ont porté atteinte à l’image du RC Lens pour des décennies dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Prévenir, parce qu’il est aujourd’hui impossible d’écarter le risque de voir se reproduire contre Marseille des comportements similaires à ceux qui l’ont conduit à cette situation. »


 Les associations de supporters demeurent attachées au principe selon lequel les sanctions individuelles doivent, autant que possible, prévaloir. Néanmoins, la gravité des faits ainsi que le caractère collectif et organisé des agissements constatés imposent une réponse à la hauteur des évènements. Les associations de supporters ne peuvent prendre le risque de nouvelles déculottées alors que même que chacun appelle à identifier les responsables. A ce titre, les associations de supporters réaffirment avec la plus grande fermeté que l’accès au terrain ne peut s’effectuer sans honneur et sans fierté. Elles annoncent également qu’à l’avenir, chaque fois que les circonstances se répèteront, des actions seront systématiquement menées. Les associations de supporters invitent par ailleurs l’ensemble des dirigeants du club à agir au sein de leurs propres rangs afin de faire respecter l’Histoire du club et la préservation de notre modèle de football populaire. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Lens - Marseille en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (08/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Marseille
Lens

Plus de news

Seraing avant tout en main : les Francs Borains signent une victoire périlleuse

Seraing avant tout en main : les Francs Borains signent une victoire périlleuse

18:30
Norman Bassette n'a fait que sauver l'honneur : Charleroi s'offre un véritable festival

Norman Bassette n'a fait que sauver l'honneur : Charleroi s'offre un véritable festival

18:10
1
L'exemple à suivre pour Anderlecht : le RSCA Futures enchaîne et met une gifle au Club NXT !

L'exemple à suivre pour Anderlecht : le RSCA Futures enchaîne et met une gifle au Club NXT !

18:08
🎥 L'hommage vibrant du Kuipje à Toni Brogno avant Westerlo-Charleroi

🎥 L'hommage vibrant du Kuipje à Toni Brogno avant Westerlo-Charleroi

17:45
Coup dur pour Charleroi juste avant le match contre Westerlo

Coup dur pour Charleroi juste avant le match contre Westerlo

17:15
Arsenal prêt à une nouvelle fois casser sa tirelire pour un cadre du Club de Bruges ?

Arsenal prêt à une nouvelle fois casser sa tirelire pour un cadre du Club de Bruges ?

16:40
Titulaire face à la Belgique à Rome, il manquera la prochaine trêve internationale

Titulaire face à la Belgique à Rome, il manquera la prochaine trêve internationale

16:20
Le futur coach d'Openda et Duranville ? Voici le favori à la succession de Paulo Fonseca

Le futur coach d'Openda et Duranville ? Voici le favori à la succession de Paulo Fonseca

15:20
Norwich et Philippe Clément à nouveau irrésistibles

Norwich et Philippe Clément à nouveau irrésistibles

16:00
Jess Thorup est très clair avant de se déplacer à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche

Jess Thorup est très clair avant de se déplacer à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche

15:40
2
Un retour à Anderlecht avant le topper contre Bruges

Un retour à Anderlecht avant le topper contre Bruges

15:00
Une présence surprenante : Jan Vertonghen est actuellement en formation dans un club belge

Une présence surprenante : Jan Vertonghen est actuellement en formation dans un club belge

14:30
Drame dans un club amateur belge : des escrocs pourraient avoir volé 100.000 euros

Drame dans un club amateur belge : des escrocs pourraient avoir volé 100.000 euros

14:00
Josué Kongolo, la surprise du chef Van Bommel : le Genkois s'exprime

Josué Kongolo, la surprise du chef Van Bommel : le Genkois s'exprime

13:30
Plus sélectionné depuis Tedesco : un Diable Rouge continue son chemin en Bundesliga

Plus sélectionné depuis Tedesco : un Diable Rouge continue son chemin en Bundesliga

13:00
"Jusqu'aux toilettes" : un ancien d'Anderlecht explique comment faire mal au Club de Bruges

"Jusqu'aux toilettes" : un ancien d'Anderlecht explique comment faire mal au Club de Bruges

12:30
Gianni Infantino candidat à sa réélection : 25 pays pourraient lui apporter leur soutien

Gianni Infantino candidat à sa réélection : 25 pays pourraient lui apporter leur soutien

12:00
"Anderlecht ne va pas faire d'étincelles" : un mauvais présage pour les Mauves avant le choc à Bruges ?

"Anderlecht ne va pas faire d'étincelles" : un mauvais présage pour les Mauves avant le choc à Bruges ?

11:40
4
"Avant, Anderlecht était un exemple, maintenant on s'en moque" : le club bruxellois paie ses erreurs

"Avant, Anderlecht était un exemple, maintenant on s'en moque" : le club bruxellois paie ses erreurs

11:20
2
Une œuvre d'art plutôt qu'un maillot : un joueur de l'Antwerp se distingue pour la bonne cause

Une œuvre d'art plutôt qu'un maillot : un joueur de l'Antwerp se distingue pour la bonne cause

11:00
"On a été dominés sur tous les fronts" : le Standard n'a laissé aucune chance à Beveren

"On a été dominés sur tous les fronts" : le Standard n'a laissé aucune chance à Beveren

10:40
Plus de 50 centimètres d'écart : une journaliste doit monter sur un escabeau... pour interviewer Courtois

Plus de 50 centimètres d'écart : une journaliste doit monter sur un escabeau... pour interviewer Courtois

10:20
"J'ai vu dans ses yeux qu'il était fier de moi" : Hazard joue un grand rôle dans le retour en forme de Lavia

"J'ai vu dans ses yeux qu'il était fier de moi" : Hazard joue un grand rôle dans le retour en forme de Lavia

10:00
Fin de carrière pour Jesús Owono ? Les révélations inquiétantes d'une proche du gardien

Fin de carrière pour Jesús Owono ? Les révélations inquiétantes d'une proche du gardien

09:40
"On peut jouer les yeux fermés" : Adnane Abid convaincu par le système d'Euvrard au Standard

"On peut jouer les yeux fermés" : Adnane Abid convaincu par le système d'Euvrard au Standard

09:20
"Il y a cette énorme pression" : Felice Mazzu prend la défense de Vincent Kompany

"Il y a cette énorme pression" : Felice Mazzu prend la défense de Vincent Kompany

09:00
"Notre milieu a été très performant" : Vincent Euvrard a trouvé des réponses après la victoire du Standard

"Notre milieu a été très performant" : Vincent Euvrard a trouvé des réponses après la victoire du Standard

08:40
"Je ressentais les critiques venant du public" : le triplé de Dennis Ayensa tombe à pic pour le Standard

"Je ressentais les critiques venant du public" : le triplé de Dennis Ayensa tombe à pic pour le Standard

08:20
Qui pour remplacer Freddie Potts ? Les différentes options d'Ivan Leko pour le choc face à Anderlecht

Qui pour remplacer Freddie Potts ? Les différentes options d'Ivan Leko pour le choc face à Anderlecht

08:00
Le prochain entraîneur de Pro League sur la sellette ?

Le prochain entraîneur de Pro League sur la sellette ?

07:30
Choquant : un footballeur menacé d'exécution... après avoir refusé de jouer en sélection

Choquant : un footballeur menacé d'exécution... après avoir refusé de jouer en sélection

07:00
60 millions d'euros pour un grand espoir polonais ? Le Bayern de Kompany s'intéresse à une pépite du FC Porto

60 millions d'euros pour un grand espoir polonais ? Le Bayern de Kompany s'intéresse à une pépite du FC Porto

06:30
Ayensa en feu : le Standard de Liège met fin à sa disette en Pro League grâce à un triplé

Ayensa en feu : le Standard de Liège met fin à sa disette en Pro League grâce à un triplé

23:33
1
La tension monte entre le Club NXT et les RSCA Futures : les joueurs du noyau A ont tout à prouver

La tension monte entre le Club NXT et les RSCA Futures : les joueurs du noyau A ont tout à prouver

23:20
1
Plus spectaculaire que la Premier League et la Liga : la Pro League n'avait plus connu ça depuis 23 ans

Plus spectaculaire que la Premier League et la Liga : la Pro League n'avait plus connu ça depuis 23 ans

23:00
Penalty manqué et rouge direct : soirée sous haute tension en Challenger Pro League

Penalty manqué et rouge direct : soirée sous haute tension en Challenger Pro League

22:20

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 10
Toulouse Toulouse 3-1 Strasbourg Strasbourg
Auxerre Auxerre 19:00 Paris FC Paris FC
PSG PSG 21:05 Troyes Troyes
Rennes Rennes 08/11 Lille OSC Lille OSC
Le Mans Le Mans 08/11 Monaco Monaco
Le Havre Le Havre 08/11 Lorient Lorient
Angers Angers 08/11 Nice Nice
Brest Brest 08/11 Lyon Lyon
Lens Lens 08/11 Marseille Marseille

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Norman Bassette n'a fait que sauver l'honneur : Charleroi s'offre un véritable festival 051961rouche 051961rouche a propos de Jess Thorup est très clair avant de se déplacer à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Anderlecht ne va pas faire d'étincelles" : un mauvais présage pour les Mauves avant le choc à Bruges ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Avant, Anderlecht était un exemple, maintenant on s'en moque" : le club bruxellois paie ses erreurs El Malvario El Malvario a propos de "C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection Sandirap77 Sandirap77 a propos de Ayensa en feu : le Standard de Liège met fin à sa disette en Pro League grâce à un triplé Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de La tension monte entre le Club NXT et les RSCA Futures : les joueurs du noyau A ont tout à prouver El Malvario El Malvario a propos de Hein Vanhaezebrouck avait vu juste : Van Bommel sélectionne l'attaquant qu'il réclamait depuis des années den strep den strep a propos de Une grande première pour le héros de Vigo : le changement qui donne des ailes à Besfort Zeneli Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mark van Bommel explique son choix de sélectionner Josué Kongolo : "Il a l'occasion de faire ses preuves" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved