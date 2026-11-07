Arsenal prêt à une nouvelle fois casser sa tirelire pour un cadre du Club de Bruges ?

Après s'être offert Christos Tzolis, Arsenal aurait de nouveau à l'oeil l'un des éléments offensifs les plus en vue du Club de Bruges. C'est désormais Carlos Forbs qui serait dans le viseur des Gunners.

C'était le transfert de l'été passé en Belgique : le Club de Bruges avait touché 40 millions d'euros pour la vente de son ailier grec Christos Tzolis, parti à Arsenal. Un montant record, qui dépassait de quelques millions celui mis par l'AC Milan pour Charles De Ketelaere à l'époque.

Et Bruges n'en restera pas là. On s'attend déjà à ce que l'été prochain, l'un ou l'autre transfert rapporte très gros aux Blauw & Zwart : Nicolo Tresoldi est évidemment cité sur le départ, mais aussi Carlos Forbs.

Carlos Forbs rapportera-t-il gros à Bruges ?

Selon le journaliste turc et spécialiste du mercato Ekrem Konur, un club aurait déjà noté le nom de Forbs en vue d'un transfert futur. Et ce club ne serait autre... qu'Arsenal : visiblement, les Gunners ne regrettent pas la somme dépensée pour Tzolis et seraient prêts à une nouvelle fois faire des affaires à Bruges.

A l'heure actuelle, Carlos Forbs est évalué à 23 millions d'euros par Transfermarkt, mais cette valeur sera certainement revue à la hausse sous peu. Le Portugais réalise une excellente saison jusqu'ici, avec 5 buts et 8 passes décisives dont 2 buts et 3 passes en Ligue des Champions, vitrine idéale.

Lire aussi… Un retour à Anderlecht avant le topper contre Bruges›

Carlos Forbs est sous contrat jusqu'en 2029 au Jan Breydel, et le Club aura donc la main l'été prochain pour d'éventuelles négociations.