"Avant, Anderlecht était un exemple, maintenant on s'en moque" : le club bruxellois paie ses erreurs

Anderlecht a du mal à retrouver sa place parmi les meilleurs clubs belges. Pour Aad de Mos et Hugo Broos, le manque de vision est l'un des principaux problèmes des Mauves.

Aad de Mos critique la direction sportive d'Anderlecht. Selon lui, les dirigeants ne regardent pas assez ce qui se fait à l'étranger et passent à côté de certaines évolutions du football. Les premières prises de parole du directeur technique, Antoine Sibierski, ne l'ont pas convaincu.

De Mos regrette le manque de vision internationale

"La manière dont cet homme arrive de France... Je pouvais vous dire à l'avance ce qu'il allait déclarer. Mouiller le maillot, se battre pour le blason... C'est bien pour les supporters, ou pour ceux qui ne s'y connaissent pas", lâche sèchement De Mos dans Het Nieuwsblad. Il estime qu'Anderlecht ferait mieux de regarder du côté du Club de Bruges, qui est selon lui plus avancé sur le fond.

Le Néerlandais a vu le Club de Bruges à l'œuvre contre le PSV et a été impressionné. "Aux Pays-Bas, on le sous-estime et on parle d'une équipe de contre. Ce n'est pas du tout le Club de Bruges. C'est une équipe qui joue bien au football et qui est très forte physiquement." Selon De Mos, Anderlecht doit progresser sur le plan sportif et tactique, plutôt que de se réfugier dans des slogans sur le combat et l'engagement.

Broos : "Ils essaient de forcer les choses"

Hugo Broos estime aussi qu'Anderlecht ne se rend pas service avec ses ambitions de titre. Selon lui, le club aurait dû établir un plan pluriannuel clair il y a des années, en s'accordant le temps pour reconstruire une équipe compétitive.

"Anderlecht aurait dû dire il y a des années : nous allons construire une équipe, mais donnez-nous quelques années. Or, ils parlent du titre, alors que tous les connaisseurs de football savent qu'ils n'ont pas la qualité du Club de Bruges ou de l'Union. Ils entraînent tout le monde dans ce récit. Et quand cela ne fonctionne pas, ils sont submergés de critiques. C'est néfaste. On ne peut rien développer comme ça", affirme Broos.



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L'ancien entraîneur comprend qu'il soit difficile d'accepter qu'Anderlecht ne soit plus la référence en Belgique. "Avant, Anderlecht était un exemple pour tout le monde, maintenant on s'en moque. Ils se font dépasser par d'autres clubs. Ils essaient de forcer les choses".