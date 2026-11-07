Billet d'humeur Mais pour qui se prend Koni De Winter ?

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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Mais pour qui se prend Koni De Winter ?
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En refusant la sélection de Mark van Bommel, Koni De Winter s'est mis hors-jeu. Si son temps de jeu chez les Diables Rouges est en-dessous de ses attentes, le défenseur de l'AC Milan semble ne pas réaliser qu'il ne manquera pas à grand monde en sélection sur le plan sportif.

"Comment ose-t-il ?" : ces mots sont ceux du consultant de la RTBF Frédéric Waseige, et nous ne pouvons que les approuver. Là où nous nous éloignons de l'opinion de notre estimé confrère, c'est quand, juste avant cela, il déclare que la décision de Koni De Winter, il "peut aussi la comprendre d'un côté". Non, il n'y a rien à comprendre là-dedans, et certainement rien à excuser.

La déception, oui, est compréhensible. Qu'à 24 ans et avec tout le talent qu'on lui prête (et qui saute aux yeux), Koni De Winter ne compte que 8 petits matchs avec les Diables Rouges est une anomalie. Un peu plus jeunes, Zeno Debast et Nathan Ngoy en ont joué 26 et 12 ; longtemps snobé, Brandon Mechele en a accumulé 19. 

Koni De Winter n'a plus sa place chez les Diables Rouges 

Mais si De Winter n'est pas passé devant ces hommes, peut-être doit-il se poser les bonnes questions. Sa chance, le défenseur de l'AC Milan l'a reçue sous Rudi Garcia, et il ne l'a jamais saisie : tout le monde a encore en tête sa grossière erreur contre l'Ukraine, qui était venue précipiter la défaite des Diables. Le Français le testera encore à quelques reprises, sans succès. 

De Winter Koni

Nonchalant, visiblement amoureux de ses qualités techniques au-dessus de la moyenne, Koni De Winter a exactement le type de profil dont un coach et un public peuvent raffoler... ou qu'ils peuvent prendre en grippe. Malheureusement pour lui, il n'a convaincu personne, et ce alors que le secteur défensif belge a été régulièrement remodelé ces dernières années. 

Tout le monde s'accordera à dire que Mechele a moins de talent que De Winter, mais le vétéran brugeois est exactement ce dont Rudi Garcia, puis Mark van Bommel avaient besoin aux côtés de joueurs plus jeunes et nécessitant d'être encadrés. L'éclosion de Nathan Ngoy, ensuite, a poussé le Milanais encore un peu plus loin dans la hiérarchie.

Que devrait dire Arthur Theate ?

Ne pas disputer une seule minute durant l'intégralité de la Coupe du Monde 2026, bien sûr que cela a dû faire mal à Koni De Winter - mais que cela ait joué un rôle dans sa décision alors qu'un changement de sélectionneur a eu lieu est tout de même étrange. Non, ce qui a certainement été le coup de trop, c'est que Van Bommel non plus ne lui accorde pas de temps de jeu, pas une minute, durant sa large revue d'effectif en Nations League.

Mais que doit dire Arthur Theate ? Le défenseur du FC Bologne compte 36 caps, a rendu de fiers services à l'équipe nationale (parfois pas à son poste !), mais a été mis sur le banc pour les 8e et quart de finale aux Etats-Unis, et n'a lui non plus pas joué une minute durant la première trêve internationale de Mark van Bommel. Theate est certainement lui aussi très déçu, voire blessé : mais il est présent. Une question de mentalité, tout simplement. Et s'il ne change pas la sienne, drastiquement, Koni De Winter restera calé à 8 caps : personne, alors, ne le regrettera. 

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