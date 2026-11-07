Choquant : un footballeur menacé d'exécution... après avoir refusé de jouer en sélection

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Choquant : un footballeur menacé d'exécution... après avoir refusé de jouer en sélection
Photo: © Photonews
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Une affaire inquiétante secoue le football irakien. Montader Madjed, 21 ans, a refusé de rejoindre sa sélection pour les prochains matchs internationaux. Une décision qui a provoqué la colère d'un dirigeant du football irakien, au point que ce dernier aurait publiquement menacé le joueur d'exécution.

Adi al-Rubaie, membre du conseil d'administration du club de première division Al-Shorta, a tenu ces propos sur la chaîne de télévision irakienne Dijlah. "Quiconque ne respecte pas le nom de mon pays sera exécuté", a-t-il déclaré. Lorsqu'on lui a demandé s'il n'allait pas un peu trop loin, il est resté sur sa position.

La fédération irakienne exige des poursuites judiciaires

La fédération irakienne de football a réagi très fermement à cette menace. Son porte-parole, Ahmed Al-Falluji, a qualifié ces propos d'effroyables et estime que des mesures judiciaires doivent être prises contre le dirigeant.

Madjed évolue dans le club suédois de Hammarby IF et possède les nationalités suédoise et irakienne. Après avoir représenté les équipes de jeunes suédoises, il a choisi l'Irak en 2023.

Les tensions autour de l'attaquant durent depuis un certain temps

Plus tôt cette année, Madjed s'était retrouvé au cœur d'une polémique après la diffusion d'une vidéo dans laquelle des personnes de son entourage se moquaient de l'équipe nationale irakienne. Le milieu offensif avait reconnu ses erreurs, mais n'avait pas été sélectionné pour la Coupe du monde.


Madjed a décidé de ne pas faire le déplacement. "C'est une situation compliquée et je veux me concentrer un peu sur moi-même pour le moment. Je ne veux aller nulle part en avion maintenant", a-t-il expliqué.

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