Coup dur pour Charleroi juste avant le match contre Westerlo

Coup dur pour Charleroi juste avant le match contre Westerlo
Photo: © photonews

Charleroi a dû faire face à un contretemps fâcheux juste avant le match contre Westerlo. Amine Boukamir figurait initialement dans le onze de départ, mais a finalement dû déclarer forfait durant l’échauffement.

Le milieu défensif de 20 ans semblait prêt à débuter en Campine. Peu avant la rencontre, les choses ont toutefois mal tourné et Charleroi a dû modifier sa composition.

Sur X, Charleroi a annoncé que Boukamir s’était blessé durant l’échauffement. "Amine Boukamir s’est blessé pendant l’échauffement et doit céder sa place dans le onze de départ à Mory Kera", a communiqué le club.

Mory Kera prend ainsi sa place dans le onze de départ. Il s’agit d’un changement notable pour Charleroi, puisque Boukamir avait débuté chaque match depuis le début de la saison.

Sérieux coup dur pour Charleroi

Boukamir est devenu un élément incontournable de l’équipe ces derniers mois. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande actuelle s’élève à environ deux millions d’euros.

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La gravité de sa blessure n’est pas encore connue. Charleroi devra donc attendre après le match pour savoir s’il ne s’agit que d’une gêne mineure ou si Boukamir devra rester éloigné des terrains plus longtemps.

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