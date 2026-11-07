D1 FFA : Meux frustre le RWDM, Mons facile face au SL 16, Tubize limite la casse contre l'Olympic

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
D1 FFA : Meux frustre le RWDM, Mons facile face au SL 16, Tubize limite la casse contre l'Olympic
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La douzième journée de D1 FFA débutait ce soir avec trois match au programme. Le RFC Meux a confirmé son excellent début de saison en allant s'imposer au RWDM.

L'effet de surprise a beau être passé...Meux continue de surprendre. Le leader du championnat était attendu de pied ferme par les supporters du RWDM mais a parfaitement géré sa soirée au Stade Machtens.

Ethan Adam a ouvert le score après 37 minutes en reprenant sans se poser de question un ballon renvoyé à l'entrée du rectangle par la défense molenbeekoise. Malgré les assauts du RWDM, dont un tir sauvé sur la ligne par un défenseur meuti, les visiteurs ont tenu bon jusqu'au bout pour provisoirement prendre quatre points d'avance en tête du championnat. 

Seul Mons a gagné à domicile

Et cela notamment suite au résultat de Tubize-Braine. Les Brabançons recevaient l'Olympic Charleroi et ont couru après le score dès la douzième minute et ce but signé Luca Monticelli.

Nicolas Rasjel est tout de même parvenu à égaliser au bout de 80 minutes de crispation. Sans permettre à Tubize de passer devant dans le moneytime. Résultat, un partage ramenant les protégés du Stade Leburton tout juste à hauteur des U23 de l'Union Saint-Gilloise et de Rochefort, ces deux derniers devant encore jouer.


Dans l'autre match de la soirée, Mons n'a pas éprouvé trop de difficultés contre le SL 16. Malgré l'exclusion de Leslie Bamona, les Dragons menaient 2-0 à la pause grâce à Dylan De Belder et Senda Mukandila. En fin de match, Allan Tshimanga a porté le score à 3-0. Avec cette victoire, l'Albert revient à hauteur du RWDM à la cinquième place.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Mons
Tubize-Braine

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 12
Mons Mons 3-0 SL16 FC SL16 FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-1 Meux Meux
Tubize-Braine Tubize-Braine 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Onhaye Onhaye 08/11 F.C. Flénu F.C. Flénu
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 08/11 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 08/11 Rochefort Rochefort

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Mais pour qui se prend Koni De Winter ? Union 60 Union 60 a propos de Jess Thorup est très clair avant de se déplacer à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche 051961rouche 051961rouche a propos de "C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de "Avant, Anderlecht était un exemple, maintenant on s'en moque" : le club bruxellois paie ses erreurs Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Norman Bassette n'a fait que sauver l'honneur : Charleroi s'offre un véritable festival Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Anderlecht ne va pas faire d'étincelles" : un mauvais présage pour les Mauves avant le choc à Bruges ? Sandirap77 Sandirap77 a propos de Ayensa en feu : le Standard de Liège met fin à sa disette en Pro League grâce à un triplé Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de La tension monte entre le Club NXT et les RSCA Futures : les joueurs du noyau A ont tout à prouver El Malvario El Malvario a propos de Hein Vanhaezebrouck avait vu juste : Van Bommel sélectionne l'attaquant qu'il réclamait depuis des années den strep den strep a propos de Une grande première pour le héros de Vigo : le changement qui donne des ailes à Besfort Zeneli Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved