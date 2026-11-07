D1 FFA : Meux frustre le RWDM, Mons facile face au SL 16, Tubize limite la casse contre l'Olympic

La douzième journée de D1 FFA débutait ce soir avec trois match au programme. Le RFC Meux a confirmé son excellent début de saison en allant s'imposer au RWDM.

L'effet de surprise a beau être passé...Meux continue de surprendre. Le leader du championnat était attendu de pied ferme par les supporters du RWDM mais a parfaitement géré sa soirée au Stade Machtens.

Ethan Adam a ouvert le score après 37 minutes en reprenant sans se poser de question un ballon renvoyé à l'entrée du rectangle par la défense molenbeekoise. Malgré les assauts du RWDM, dont un tir sauvé sur la ligne par un défenseur meuti, les visiteurs ont tenu bon jusqu'au bout pour provisoirement prendre quatre points d'avance en tête du championnat.

Seul Mons a gagné à domicile

Et cela notamment suite au résultat de Tubize-Braine. Les Brabançons recevaient l'Olympic Charleroi et ont couru après le score dès la douzième minute et ce but signé Luca Monticelli.

Nicolas Rasjel est tout de même parvenu à égaliser au bout de 80 minutes de crispation. Sans permettre à Tubize de passer devant dans le moneytime. Résultat, un partage ramenant les protégés du Stade Leburton tout juste à hauteur des U23 de l'Union Saint-Gilloise et de Rochefort, ces deux derniers devant encore jouer.



Dans l'autre match de la soirée, Mons n'a pas éprouvé trop de difficultés contre le SL 16. Malgré l'exclusion de Leslie Bamona, les Dragons menaient 2-0 à la pause grâce à Dylan De Belder et Senda Mukandila. En fin de match, Allan Tshimanga a porté le score à 3-0. Avec cette victoire, l'Albert revient à hauteur du RWDM à la cinquième place.