Des actions en tribune contre le Standard ? Les supporters de la RAAL annoncent la couleur

Scott Crabbé, journaliste football
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Des actions en tribune contre le Standard ? Les supporters de la RAAL annoncent la couleur
Photo: © photonews

Le dialogue entre les supporters de la RAAL et la direction du club se construit petit à petit. Mais certains points sont encore des sujets de tension...et d'action potentielle en tribune.

Le mécontement des supporters louviérois s'organisait en trois points : le projet sportif du club, le prix des places et le parcage visiteur. La rencontre avec la direction a permis aux deux parties d'exprimer leur point de vue. Les Green Boys ont fait le point sur cette entrevue dans un communiqué.

Le projet sportif a été détaillé en profondeur par la direction, mais certaines interrogations subsistent. "Nous avons pointé les incohérences et les imperfections de la gestion sportive du club. La direction a présenté sa vision et communiqué un nouvel organigramme visant à clarifier les responsabilités. Les réponses apportées restent mitigées et nous attendons désormais des actes", expliquent les Green Boys.

Un bilan mitigé aux yeux des supporters

La baisse du prix des places a en revanche été entendue. "Nous prenons cette évolution en considération et espérons qu'elle permettra à davantage de supporters, de familles et de Louviérois de retrouver le chemin du stade. Ce combat, nous l'avons mené pour tout le monde et pour préserver un football véritablement populaire à La Louvière".

Réponse différente concernant l'élargissemnt du parcage visiteur. "Sur ce point, nous avons une nouvelle fois fait face à un mur. Nous attendons désormais des réponses solides et des propositions concrètes, tant à court terme, avec une possibilité d'accueillir les supporters liégeois pour la rencontre de Coupe de Belgique face au Standard de Liège, qu'à long terme pour apporter une véritable solution à ce qui reste le point noir de notre stade", préviennent les supporters. 

La grogne n'est pas terminée

"L'objectif est clair : permettre à chaque rencontre d'être une véritable fête populaire, sans que les conditions d'accueil des supporters visiteurs viennent en ternir l'ambiance. En l'absence de solution concrète, des actions seront menées dès la rencontre face au Standard de Liège et à chaque fois que les supporters visiteurs seront privés de déplacement", poursuivent-ils.

Le match de ce soir verra en tout cas le retour des Ultras dès le coup d'envoi (ils n'étaient pas présents en première mi-temps contre Zulte Waregem). "Mais notre présence ne signifie pas que tout est réglé. Nous avions également demandé des joueurs avec une mentalité irréprochable, un respect du blason et des guerriers sur le terrain. Ce que nous avons vu à Charleroi est tout simplement inacceptable. Nous exigeons désormais de voir la mentalité attendue à chaque rencontre. Soutenir son club, ce n'est pas accepter tout en silence".

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