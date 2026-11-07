Deux penaltys manqués qui coûtent cher : la RAAL fait la très mauvaise opération de la soirée

Scott Crabbé, journaliste football
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Deux penaltys manqués qui coûtent cher : la RAAL fait la très mauvaise opération de la soirée
Photo: © Photonews

La RAAL est en plein cauchemar après cette nouvelle défaite (0-1) contre le Cercle de Bruges. Contrairement à la gifle subie à Charleroi, les Loups avaient cette fois les cartes en main pour revenir au score.

Sous une pluie battante, la RAAL s'est alignée avec deux changements par rapport à la claque subie à Charleroi : Anas Tajaouart et Leandro Rousseau sont entrés dans le onze au détriment d'Ismaila Coulibaly et de Zsombor Gruber.

Mais cette réorganisation a volé en éclats après six minutes, sur la première occasion du Cercle. Sur un centre de Luke Le Roux, Gary Magnée s'est bien battu pour permettre à Steeve Ngoura d'ouvrir la marque (6e, 0-1). 

La réaction louviéroise survient cinq minutes plus tard sous la forme d'un rush de Mustapha Isah dans le rectangle. Le buteur nigérian s'est alors fait accrocher par Valy Konaté. La RAAL pensait hériter d'un penalty mais n'en a finalement pas bénéficié, à la surprise générale.

La RAAL lutte contre les éléments...et contre elle-même

Frustrés, les Loups n'ont pas continué à pousser sur l'accélérateur, laissant le Cercle contrôler sa rencontre. Pire, Edward Still a même été contraint à un changement suite à la blessure de Siad Gourville dans le troisième quart d'heure.

La fin de première mi-temps s'est tout de même emballée. Après une tête de Wagane Faye au-dessus du but sur corner, la RAAL a finalement bien hérité d'un penalty sur une faute de Le Roux. Tout ça pour placer le ballon à côté par l'entremise de Mustapha Isah, bien moins spontané sur ce penalty que sur ses premiers matchs de la saison.

Avec deux changements louviérois au repos (les montées de Shaquil Delos et Zsombor Gruber), la partie a repris comme on l'avait laissée, sur un raté d'Isah, cette fois sur un centre de Delos.

La Louvière manque le coche

La nervosité a encore grandi au fil des minutes, en témoignent les fumigènes lancés par les supporters hennuyers derrière le but de Gaëtan Coucke. Dos au mur, la RAAL a alors jeté toutes ses forces dans la bataille, se forgeant de grosses occasions.

On pense à cette reprise d'Elias Filet passée de peu à côté, mais surtout à ce nouveau penalty...à nouveau manqué par les Loups. Cette fois, Leandro Rousseau a cadré, mais beaucoup trop mollement pour tromper Coucke.

Le Cercle n'en demandait pas tant

Des cadeaux qui permettent au Cercle de garder le zéro pour la première fois de la saison et surtout de signer un six sur six extrêmement précieux, il s'agit également de la première victoire du nouvel entraîneur Pedro Caixinha. 

La RAAL va en revanche connaître une trêve particulièrement longue après cette défaite au goût amer contre un concurrent direct. Les Loups sont désormais devancés par leur adversaire du soir, seul Courtrai est toujours trois points derrière.

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